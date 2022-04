Binance utvider sin tilstedeværelse i Midtøsten, og selskapets administrerende direktør sa at det er mer i vente.

Ledende kryptovalutabørs Binance har fått et foreløpig grønt lys fra Abu Dhabis regulatorer. Denne siste utviklingen får selskapet til å utdype sin tilstedeværelse i Midtøsten etter sin tidligere ekspansjon til Bahrain.

Binance kunngjorde i helgen at det ble gitt prinsippgodkjenning av Financial Services Regulatory Authority i Abu Dhabi Global Market. Godkjenningen betyr at Binance kan fungere som megler-forhandler av digitale eiendeler i regionen.

Kryptovalutabørsen la til at denne siste utviklingen er et skritt mot å bli en fullt regulert leverandør av virtuelle eiendeler i Abu Dhabi.

Abu Dhabi er den andre byen i De forente arabiske emirater Binance har fått godkjenning etter å ha fått en kryptovaluta-lisens i Dubai forrige måned.

Binance-sjef Changpeng Zhao har uttalt at mer er på vei, noe som antyder at kryptovalutabørsen vil utvide seg til flere territorier i Midtøsten.

Kryptovalutabørsen har flyttet fokus til Midtøsten og Afrika etter å ha mottatt tøffe regulatoriske forhold i enkelte deler av Europa. I fjor ble Binance begrenset fra å operere i Storbritannia.

Den mottok advarsel i noen få andre europeiske land, inkludert Nederland, Portugal og Spania. Videre begrenset Binance tjenestene sine i Singapore og Hong Kong etter å ha mottatt advarsler om at vikrsomheten kan være i strid med lokale betalingslover.

I Kina stengte Binance sin virksomhet etter det effektive forbudet mot handel med kryptovaluta i det asiatiske landet. Binance tillot kinesiske innbyggere å utnytte sin peer-to-peer-plattform, men måtte stenge den etter Kinas siste regulering i fjor.

Til tross for utfordringene er Binance fortsatt verdens største kryptovalutautveksling. For øyeblikket behandler Binance over 19 milliarder dollar i daglig handelsvolum, langt foran Coinbase, Crypto.com, FTX og OKX, som alle behandler mindre enn 5 milliarder dollar i daglig handelsvolum.