Den tidligere Barcelona-spilleren har nylig også lansert en NFT-samling

Lionel Messi har mottatt en stor mengde kryptobaserte fan-tokens som en del av sin toårige kontrakt med Paris St Germain (PSG), ifølge Reuters.

PSG har også bekreftet på sin nettside at 34-åringen har mottatt disse som en del av en «velkomstpakke», og skriver:

«For første gang i forbindelse med en så høyprofilert signering, Leo Messi mottar et stort antall '$PSG Fan Tokens'.»

Nyheten kommer i kjølvannet av den argentinske fotballstjernens brå overgang til den franske fotballklubben, bare noen dager etter at han forlot FC Barcelona. I sin uttalelse forteller klubben også at disse tokenene kommer til å knytte Messi og millioner av fans verden over sammen.

De som eier fan-tokens kan delta i ulike klubbaktiviteter, som å stemme på årets mål eller årets spiller. Men fordi tokens har mange av de samme egenskapene som andre kryptovalutaer har tiltrekker de seg også interesse fra investorer som ønsker å tjene penger på tokenens prisbevegelser.

En investor bemerket for eksempel at fan-tokenen gjorde et prishopp på 25% til mer enn $50 per token den 9. august, samtidig som at ryktene om Messis overgang til PSG fortsatte å spre seg.

That's $PSG crypto coin, more than doubled since Messi was linked to the club!!! pic.twitter.com/MZmJOJpPvd — Horcrux (@BlaugranaFC26) August 9, 2021

Ifølge tall fra CoinGecko har tokenens verdi steget med over 81% i løpet av de siste syv dagene. Det meste av stigningen skjedde rett før avtalen ble offisielt kunngjort, og PSG/USD nådde ukas høyeste verdi på $58,04, rett under dens høyeste verdi noensinne på $58,79 som ble nådd den 27. april 2021.

I skrivende stund har Paris Saint-Germains token falt med rundt 3% i løpet av de siste 24 timene, og ligger nå på ca. $41,07. Selv om den nåværende prisen er omtrent 30% lavere enn rekorden fra april har den fortsatt økt med over 1050% siden dens laveste verdi på $3.57 fra 1. juli 2020.

Kryptotokenen, som er nummer 333 på listen over alle kryptovalutaer, har et daglig volum på $317 millioner og en markedsverdi på $118 millioner ifølge CoinGecko.