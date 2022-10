Metacade annonsert – her er hvorfor vi tror det kan være den beste nye kryptoen å kjøpe

I et marked som opplever en nedgang er det mange som ser etter den neste kryptoinvesteringen. Metaverse tokens har kommet i fokus som et alternativ med store muligheter for vekst. Metacade, en nylig annonsert metaverse token, er sett på av mange i krypto-industrien som det potensielt beste krypto å kjøpe nå.

Vi skal i denne artikkelen ta et dypdykk i dette spennende prosjektet, og se på noen av hovedgrunnene til at Metacade kan bli den beste investeringen du gjør i 2023.

Hvorfor bør du investere i metaverset?

Ifølge ReportLinker er det globale metaversmarkedet anslått til å vokse fra 54,6 milliarder pund i 2022 til massive 377,1 milliarder pund i 2027. Det er hele 590 % økning på knappe fem år.

Crypto.com rapporterer også at blokkjede-basert dataspilling anslås å vokse ti ganger raskere enn vanlig dataspilling. Økning i antall spillere og investeringer kommer mest sannsynlig til å bli enorm, og metaversprosjekter kan bli en ledende kryptoinvestering som gir betydelig avkastning i fremtiden.

Hva er Metacade?

Grunnstenen i Metacade er et møtested på internett hvor Web3-fellesskapet kan møtes, spille sammen og utforske de beste spillene sammen med likesinnede. Men ikke nok med det, Metacade har planer om å utvide plattformen fra et møtested for entusiaster til en GameFi utviklingsressurs for å skape nye fantastiske muligheter for både utviklere og spillere.

Ved å sette søkelys på fellesskapets interesser planlegger Metacade å koble spillere med industrien de elsker ved å gi spillerne en stemme i spillutviklingsprosessen. Teamet bak Metacade har laget et sted hvor spillerne blir belønnet for å forbedre plattformen, om det er gjennom interaksjon med spillutviklere, eller ved å satse deres eksklusive MCADE-tokens for å støtte fremtiden.

Hvorfor har Metacade potensialet til å bli den neste beste kryptoen å kjøpe?

Alt-i-ett Plattform

Et viktig aspekt vedWeb3-kulturen er viktigheten av desentralisering. Dette er veldig bra når det kommer til rettferdighet. Men, det skaper noen utfordringer fra et organisasjonsperspektiv ettersom det ofte betyr at ressursene er spredt, noe som potensielt kan føre til ujevn tilgang til plattformer som tilbyr Play2Earn.

Metacade har som mål å bringe det beste fra begge aspektene sammen: En plattform som har alt du trenger på ett sted, samtidig som desentraliseringen opprettholdes. Dette gjør de ved å koble de ulike aspektene som Chat, Play, Learn, Work og Grants, samtidig som de lar fremtiden til Metacade blir bestemt av fellesskapet gjennom en desentralisert autonom organisasjon . Til syvende og sist betyr dette at flere spillere vil ha tilgang til utrolige muligheter, alt innenfor én plattform.

Kickstart din GameFi karriere

I 2024 har Metacade planer om å lansere arbeidet sitt for allmennheten. Dette vil føre til at spillutviklere kommer til å legge ut jobber for Metacade-felleskapet som spenner fra å teste spill et par timer, til fulltidslønnede jobber med banebrytende selskaper som befinner seg i spydspissen av Web3.

Akkurat nå er det å finne disse mulighetene i stor grad avhengig av å kjenne de rette personene eller de beste stedene å lete. Metacade har som mål å gi alle lik tilgang, med fokus på talent til fordel for nettverk.

Finansiering til grasrotutvikling

En av Metacades mest omtenksomme planer for fremtiden er lanseringen av Metagrants. Metagrants gir spillfellesskapet en unik mulighet til å finansiere sine favorittprosjekter gjennom stemmesystemer. Utviklere legger ut potensielle ideer, og spillere kan fra dette stemme på sine favoritter. De vinnende utviklerne mottar tilskudd for å hjelpe dem med å utvikle et prosjekt som har støtte. Spillere kan også delta senere i testing, samt gi tilbakemelding gjennom tidlig tilgang.

Etter hvert planlegger Metacade å ha en virtuell arkade fylt med titler skapt og godkjent av Metacade-fellesskapet, og denne banebrytende modellen antyder at Metacade kan være den beste nye kryptoen å ha i kikkerten fremover.

Tjen mer med Play2Earn

Et av Metacades primære mål er å utvide tilgangen den gjennomsnittlige Play2Earn-spilleren har avinformasjon omde nyeste titlene. Metacade planlegger å gjøre disse dataene tilgjengelige ved å ha et system for anmeldelser og tilbakemeldinger, poengtavler og innholdsbaser der brukere kan dele de siste tipsene for å få mest mulig ut av spillene deres – og samtidig få betalt for det.

Når du, for eksempel, legger ut en anmeldelse vil du bli belønnet med Metacades token MCADE. Hva om du lager et innlegg om å maksimere inntekten din fra et bestemt spill? Du vil også få betalt for dette.

Bør du vurdere Metacade som en av de beste nye kryptoene å kjøpe?

Etter å ha gjort grundige søk etter hva som er der ute ser Metacade ut som en sterk kandidat for fremtiden. Gitt sitt sterke samfunnsfokus og detaljerte, realistiske visjon for fremtiden vil Metacade sannsynligvis ha stor innvirkning på fremtiden til metaverset.