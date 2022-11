Metacade (MCADE) presale lansert: Investorer får tidlig tilgang

GameFi forventes å vokse fra et marked på 1,5 milliarder dollar i 2021 til en verdi på 50 milliarder dollar i 2025

Metacade har et av de mest spennende presale på markedet, og planlegger å spille en nøkkelrolle i fremtiden til GameFi

Metacade har som mål å være den desentraliserte fellesskapshuben som er ansvarlig for noen av de beste Play2Earn-titlene

Det å være tidlig ute for et presale kan gi noen utrolige gevinster, forutsatt at du velger det riktige prosjektet. Med så mange annonserte prosjekter kan det å velge de beste forhåndssalgene/presale føles litt som å finne nålen i en høystakken. Et presale som allerede fått interesse fra en rekke investorer er Metacade (MCADE).

I denne artikkelen skal vi se på hva Metacade er, hvorfor investorer allerede har begynt å melde seg på Metacades presale, og hvorfor du kanskje burde vurdere å bli med før det er for sent.

Fremtiden til GameFi

For å forstå hvorfor investorer er så interessert i Metacades presale må vi først se på potensialet til å dominere GameFi -industrien som nå befinner seg i startfasen. GameFi er en samling av spill og finansiering, og refererer til Play2Earn-spill drevet av blockchain-teknologi.

Ifølge Crypto.com forventes GameFi å vokse 10 ganger raskere enn tradisjonell spilling innen 2025. Fra oktober 2022 rapporterte DappRadar at nesten 1 million mennesker spiller Play2Earn-spill daglig, og dette tallet forventes bare å stige.

Den kanskje mest betydningsfulle statistikken fra Crypto.com er at markedet for blockchain-spill er spådd å vokse fra et marked på 1,5 milliarder dollar i 2021 til 50 milliarder dollar innen 2025. For øyeblikket posisjonerer Metacade seg til å bli ledende innen blockchain-spill. Dette gir kunnskapsrike investorer en utmerket mulighet med MCADE-tokenet som for tiden er i presale.

Hva er (MCADE)?

Metacade er et fellesskapsknutepunkt bygget for spillere, utviklere og kryptoinvestorer hvor de kan møtes et sted som er dedikert til alt Web3. Det har som mål å være en hjørnestein i blockchain-spilling som et sted for brukere å oppdage de nyeste Play2Earn-spillene, øke spillinntektene deres og direkte påvirke fremtiden til GameFi.

Metacades primære filosofi er å sette spillere, ikke profitt, først. Tradisjonelle spillselskaper tar ofte verdi fra spillere. Dette kan være verdien som spillere tilfører fellesskapet eller kjøpene de gjør. Dette samtidig som selskapene produserer halvferdige spill fylt med mikrotransaksjoner for gjenstander i spillet du egentlig aldri eier. Dette er en av grunnene til at Play2Earn-spill har fått betydelig oppmerksomhet de siste årene.

Metacade derimot belønner spillere for verdien de genererer med MCADE-tokens, fellesskapsstøttede spill og flere måter å tjene på. I stedet for aksjonæroverskudd går inntekter hentet inn fra fellesskapet inn i Metacade-kassen og brukes til fellesskapets beste. Og med deres presale som for tiden foregår kan ivrige investorer være med på å generere den inntekten og tjene på den.

Hvorfor har investorer tidlig gått inn i Metacades (MCADE) presale?

Tjen på å bidra til fellesskapet

Til gjengjeld for å gjøre Metacade til Web3s ultimate GameFi-destinasjon blir spillere som bidrar til fellesskapet belønnet med MCADE-tokens. Hver gang en spiller legger ut en anmeldelse, Play2Earn alpha eller annet innhold som hjelper andre, tjener den spilleren. Dette hjelper ikke bare nyere spillere å finne plassen sin i dette raskt voksende segmentet, det oppmuntrer også mer erfarne spillere til å dele tipsene og triksene de kjenner.

Tjen mer fra Play2Earn

Metacade tilbyr flere måter å gi Play2Earn-inntekten din et løft. Vanlige turneringer tilbyr en måte hvor du kan ferdighetene dine på prøve og konkurrere om en stor premiepott mot andre Metacade-medlemmer. Ved å bruke Metacades opprinnelige testmiljø vil du også kunne plukke opp testjobber for litt ekstra penger ved siden av.

Funksjonen med det største inntjeningspotensialet er imidlertid Metacades stillingsannonser som skal lanseres i 2024. Her vil du kunne finne deltids-testroller, praksisplasser og til og med ledende stillinger med selskaper i spydspissen av GameFi-utviklingen.

Metagrants finansierer de aller beste Play2Earn-spillene

En av Metacades mest ambisiøse planer er å lansere sine helt egne Play2Earn-titler med Metagrants. Metagrants er en måte for fellesskapet å allokere midler til spillene de ønsker å spille ved å stemme i en konkurranse fylt med dusinvis av prosjekter. Den vinnende utvikleren mottar livsendrende finansiering for å bygge sin visjon sammen med sine mest ivrige støttespillere. Etter hvert vil Metacades virtuelle arkade bli fullpakket med titler som velges og støttes av fellesskapet.

Et desentralisert autonomt samfunn

Når Metacade en dag kjører som en velsmurt maskin vil tiden være inne for at det skal bli fullstendig desentralisert. På dette tidspunktet vil Metacade-teamet gå tilbake og la fellesskapet bli en desentralisert autonom organisasjon (DAO) , noe som betyr at MCADE-innehavere vil kunne stemme på kritiske beslutninger. Dette innebærer nye funksjoner, lederstillinger, partnerskap og mer. Ved å bli en DAO vil Metacade være verdens første fellesskapseide virtuelle arkade. Når det skjer, vil Metacade være en bauta innen Web3-spilling. Eier du noen MCADE fra deres presale kan de gi fantastske gevinster.

Metacade (MCADE) har alt som skal til for å være et av de beste presale-tokenene

Med den anslåtte veksten til GameFi i tankene kan Metacades planer om å bli ledende på feltet presentere en utrolig investeringsmulighet. Det å komme tidlig inn i dette prosjektet kan gi fantastiske gevinster når plattformen raskt blir mer populær.

Nå som Metacades presale allerede er i gang betyr det at de som blir med i den første fasen kan skaffe seg 125 tokens for bare $ 1. Når Metacade når det siste forhåndssalgsstadiet vil du bare kunne kjøpe 50 tokens for $ 1. Med andre ord, å komme inn før snarere enn senere kan mer enn doble fortjenesten over tid.

Alt i alt er Metacade et eksepsjonelt prosjekt som har potensial til å revolusjonere spillindustrien slik den er i dag. Sørg for å sikre din plass nå i det som kan bli et av de beste token-presale i 2022.