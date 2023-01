Metacade prisprognose — investorer frykter at Binance-børsen er i ferd med å kollapse

BNB-investorer frykter at Binance-børsen kanskje ikke klarer seg gjennom bjørnemarkedet. Investorer er imidlertid fortsatt optimistiske med tanke på fremtiden til Web3 på lang sikt, og Metacade har vært et nøkkelprosjekt som har sørget for en positiv fornemmelse angående kryptomarkedene.

MCADE presale kunne glede seg over syvsifrede tall og solgte ut betafasen på bare tre uker. Nå har investorene begynt å se fremover igjen.

Binance-børsen brenner — investorer er bekymret

Etter at FTX kollapset i november, gjennomførte Binance-børsen en proof-of-reserve revisjon (PoR) for å vise at digitale eiendeler fullt ut støttet brukerfond, men noen har imidlertid fremhevet en viktig inkonsekvens i rapporten.

Binance sin BTC-gjeld var $ 245 millioner større enn deres BTC-reserver, noe som betyr at et «bank run» i FTX-stil kan forårsake store problemer. Ved et sånt scenario kan Binance bli tvunget til å sette uttak på pause og selge andre eiendeler, noe som kan ha en negativ innvirkning på prisene for hele kryptomarkedet.

Etter at Changpeng Zhao dukket opp på CNBC for å diskutere den økonomiske situasjonen til Binance-børsen, så det ut til at administrerende direktør for Binance-børsen var motvillig til å ansette et topp fire revisjonsfirma for å avdekke gjeld. Denne nølingen har ført til mer frykt, usikkerhet og tvil i løpet av 2022 krypto-bjørnemarkedet.

Hva er BNB?

Binance (BNB) er en digital børsplattform for for handel med ulike kryptovalutaer. BNB-tokens er de opprinnelige tokens på Binance-børsen og Binance Smart Chain — en lag 1 blokkjede som ble forked fra Ethereum mens den ble utviklet av Binance-børsen.

BNB brukes til å forenkle transaksjoner på Binance og betale gebyrer for handelsaktiviteter som oppføringer og uttaksgebyrer. BNB-tokenet fungerer også som en viktig komponent i Binance utvekslingsøkosystem, og lar brukere motta belønninger gjennom et tilbakebetalingsprogram og delta i avstemninger i fellesskapet.

Hva er Metacade (MCADE)?

Metacade bygger den største arkaden på blokkjeden. Det er det første fellesskapsdrevne prosjektet i sitt slag og har som mål å bli et sentralt knutepunkt for Web3-brukere til å spille, tjene, sosialisere og lære om alt GameFi.

Metacade vil tilby ulike arkadespill og slå sammen klassiske titler med play-to-earn mekanikk. I tillegg kan spillere delta i turneringer og få tilgang til flere forskjellige metoder for å tjene en kryptoinntekt gjennom Metacade .

Etter å ha annonsert lanseringen av MCADE-token presale, tiltrakk Metacade et betydelig investeringsnivå på kort tid. Betafasen av presale ble utsolgt på bare tre uker, da Metacade raskt solgte 140,000,000 MCADE-tokens til en pris av $ 0,008.

Hvordan fungerer Metacade?

Metacade er en omfattende spillplattform som tilbyr kryptobelønninger til spillere i forskjellige store arkadespill, bygget på Ethereum blokkjede. I tillegg til dette kan brukere oppdage de siste GameFi-trendene, dele spillanmeldelser og tjene MCADE-tokens for å bidra med nyttig informasjon til fellesskapet.

Gjennom Metacade kan brukere også kickstarte en karriere innen Web3. Plattformen vil koble spillere mot betalte jobbmuligheter og tilby beta-testroller til fellesskapet, slik at spillere kan tjene krypto mens de spiller splitter nye blokkjedebaserte spill.

Metacade kan også sørge for vekst i GameFi-sektoren gjennom Metagrants-programmet. Denne ordningen vil tillate brukere å stemme på de beste kommende blokkjedespillene og innvilge tidlig finansiering for å støtte spillutviklingen. Metacade er et alt-på-ett-sted GameFi-prosjekt som gir betydelig verdi til krypto gaming-fellesskapet.

Metacade er uten tvil den beste investeringsmuligheten

BNB-investorer er bekymret for Changpeng Zhaos nylige kommentarer og hva det kan bety for fremtiden til Binance-børsen. I kontrast til dette har tidlige brukere av MCADE blitt stadig mer begeistret for fremtiden.

MCADE er et helt nytt token som har et stort langsiktig potensial. Investorer som er tidlig ute i presale har en sjelden mulighet til å oppnå gevinster over 10x i løpet av de neste årene, ettersom den nåværende prisen på $ 0,01 ser undervurdert ut.

Når Metacade fullfører presale og lanserer sin alt-i-ett spillplattform, kan den bli en av de største spillplattformene i Web3. Over tid kan MCADE-tokenet være verdt over $ 1 — en gedigen prisøkning på 50x fra slutten av presale.

Er MCADE verdt å kjøpe?

Mens BNB-investorer er skeptiske, ser fremtiden absolutt lys ut for Metacade. Metacade kan være den beste investeringsmuligheten i løpet av bjørnemarkedet, og spådd å bli en av de største spillplattformene tilgjengelig.

MCADE-tokenet står for øyeblikket på bare $ 0,01, og prisen vil stige til $ 0,02 ved slutten av presale. Investorer har begrenset tid på å få tilgang til MCADE på dette prisnivået før Metacade blir utsolgt. Metacade ser absolutt ut som en sterk investering, ettersom tidlige investorer kan nyte gevinster på opptil 50x i løpet av 2023.

