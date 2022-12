Metacade ser ut til å kunne få en 20 ganger økning i verdien

Akkurat nå utgjør metavers-tokens noen av de største og mest vellykkede prosjektene i kryptoverdenen. Nå er definitivt tiden for å gå hardt inn i krypto slik at du også kan få en del av de enorme gevinstene. Mange mynter har økt kraftig i verdi, men få, om noen, kan matche oppsidepotensialet til Metacade sitt native token MCADE.

MCADE er unikt posisjonert for store økninger i verdi når kryptomarkedet igjen vokser. Her følger en forklaring på hvorfor Metacade kan nå 20-gangeren.

Hva er Metacade?

Metacade er klargjort for å bli Web3 sin første fellesskapsarkade hvor de tilbyr et stort utvalg spill. Det er et samlingssted i metaverset hvor spillere kan møtes og prøve ut de nyeste GameFi-prosjektene. Det er også et sted der spillere kan kobles direkte til spillutviklere for å være en del av utviklingen av nye spill.

Metacade har de største GameFi-prosjektene, fellesskapsbegivenhetene og andre spillere samlet på ett sted som alle kan få tilgang til. Denne storslåtte, omfattende visjonen er det som gjør Metacade sitt potensiale så enormt.

MCADE er tokenet som driver Metacade -universet. Det brukes til styring av prosjektet og for å involvere fellesskapet i retningen Metacade tar. Det er det folk vil bruke til blant annet å betale for spill, delta i turneringer og legge ut stillingsannonser.

Hva gjør Metacade så unikt?

De fleste GameFi-prosjekter tilbyr bare en enkelt spilltittel som spillere enten liker eller misliker. Andre prosjekter, som Decentraland og The Sandbox, tilbyr brukerne en unik plattform, men det gir dem få spillalternativer. Metacade er imidlertid et sted hvor spillere kan få tilgang til mange spill, noe som betyr at alle vil kunne finne noe de vil spille.

Metacade vil også bli det sentrale knutepunktet for play2earn i metaverset. Dette gir det et enda større marked og øker oppsidepotensialet betydelig. Og etter hvert som P2E-spill vokser, forventes prosjektets potensiale til å vokse i takt..

Teamet bak Metacade planlegger også å gå over til en DAO, og med det overføre kontrollen over prosjektet til fellesskapet når det har funnet sitt fotfeste. Dette gjør prosjektet til et ekte desentralisert knutepunkt for alt Web3-spill har å tilby.

Hvorfor kan MCADE øke sin verdi med 20 ganger?

For å forstå hvorfor MCADE kan øke sin verdi med 20 ganger må vi først se på noen tall

MCADE gjennomfører for tiden sitt presale med 9 faser. Prisene begynte på $ 0,008 per token, og vil gradvis stige til de når $ 0,02 per token ved slutten av fase 9. Den maksimale totale forsyningen av MCADE er 2 milliarder, med 1,4 milliarder tokens tilgjengelig ved presale.

Tar vi disse tallene i betraktning ($ 0,02/token x 1,4 milliarder MCADE-forsyning) får vi en markedsverdi ved slutten av presale på litt over $ 28 millioner.

En markedsverdi på 28 millioner dollar er bare utgangspunktet. En 20 gangers økning fra det nivået vil føre til at Metacade har en markedsverdi på rundt 560 millioner dollar. Eller sagt på en annen måte, hver token vil gå fra $ 0,02 etter presale til omtrent $ 0,40, hvis en markedsverdi på $560 millioner nås.

Er 20 ganger økning realistisk?

MCADE må nå $ 0,40 for å oppnå et 20x hopp, så man må spørre seg om dette vekstnivået er realistisk. Den enkleste måten å gjøre dette på er å sammenligne Metacade med andre prosjekter i denne samme nisjen.

Decentraland nådde en markedsverdi på nesten 7 milliarder dollar på topp, og Sandbox nådde en markedsverdi på nesten 10 milliarder dollar. Andre prosjekter, som DeFi Kingdoms , nådde en markedsverdi på mer enn 1 milliard dollar under markedsverdi-toppene.

Poenget er at det er mer enn en håndfull prosjekter i GameFi/metavers-sektoren som overgikk en verdsettelse på 560 millioner dollar i løpet av det siste stigende kryptomarkedet.

Det betyr at det er sannsynlig at slikt vil skje igjen i fremtiden. Spørsmålet er om Metacade blir en av dem eller ikke. Og akkurat nå viser alle tegn at det definitivt vil skje.

Skaff deg MCADE i dag

Metacade er et spennende nytt prosjekt med skyhøyt potensial. Metacade kan absolutt nå markedsverdien på 560 millioner dollar som det trenger for å oppnå 20 ganger verdi fra presale-stadiet. Dette er fordi det allerede fremstår som et av de mest innovative prosjektene innen krypto. Det har et ekstremt stort potensielt brukerantall, og starter med en lav nok verdsettelse til å gi masse avkastning på investeringen.

Bare ikke vent for lenge. Du kan fort miste muligheten til å dra nytte av de lave presale-prisene