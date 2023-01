Metacade sitt krypto presale kommer til å eksplodere i 2023 – kjøp billig før det er for sent

Krypto er kjent for å produsere vanvittige avkastninger, og å komme inn på presale av krypto er den enkleste måten å sikre det høyeste gevinstpotensialet. Dette høye potensialet for inntjening, etterfulgt av en nedgang, er forårsaket av et økonomisk prinsipp kalt loven om avtagende avkastning som sier at verdiveksten til en eiendel vil begynne å avta over tid.

Et krypto presale som har vist seg å være en betydelig suksess er Metacade (MCADE). Metacade bygger en stor GameFi-plattform for å konkurrere med noen av de største navnene på området, så dette er verdt å undersøke nærmere før prisen stiger enda mer.

Metacade sitt presale er en stor investeringsmulighet

Presale av krypto er ekstremt populært, spesielt for prosjekter med sterke fundamentale egenskaper som Metacade. Eksempelvis tiltrakk betafasen av MCADE sitt presale over $ 1,3 millioner i investeringer på bare fire uker, noe som gjenspeiler prosjektets langsiktige potensial.

Metacade lanserte sitt MCADE-token til $ 0,008 i begynnelsen av krypto presale, men nå stiger prisen. Prisen vil fortsette å stige til den når $ 0,02 på slutten av presale. For investorer som ønsker en god handel – jo tidligere du sikrer deg MCADE-token, jo bedre.

MCADE-prisprognose: 2023 og utover

Etter å ha nådd $ 0,02 på slutten av presale, vil MCADE bli lansert på desentraliserte børser (DEX) og teamet vil begynne å danne partnerskap for å utvide rekkevidden til tokenet. Bortsett fra dette vil MCADE-tokenet ha nytte ved den omfattende spillopplevelsen som er planlagt for Metacade-plattformen.

Som et resultat er det langsiktige potensialet til Metacade er svært lovende. Eksperter spår eksplosive prisforandringer i løpet av 2023, som kan se gevinster på opptil 50x. Denne priseksplosjonen vil gi MCADE-tokenet en verdi på $ 1 – en betydelig økning fra den endelige verdien av krypto presale med en verdi på $ 0,02.

Etter 2023 forventer analytikere at kryptomarkedet vil begynne sitt neste oksemarked når Bitcoins halvering avsluttes i løpet av 2024. Oksemarkeder produserer vanligvis store gevinster over hele linja, noe som kan presse MCADE-tokenet enda lenger opp i verdi. På dette tidspunktet kan MCADE nå over $ 5, en massiv økning på 250x mellom krypto presale og 2025.

Hva er Metacade?

Metacade skaper den største arkaden på blokkjeden og bringer avanserte spillfunksjoner til Web3-verdenen. GameFi-entusiaster kan spille et bredt spekter av arkadespill som hver tilbyr belønninger i krypto. De kan også delta i betalte inngangsturneringer for å vinne MCADE-premier.

Flere tilleggsfunksjoner gjør at Metacade virkelig skiller seg ut som en førsteklasses investeringsmulighet under krypto presale. For det første tar prosjektet sikte på å betjene Web3-brukere direkte ved å tilby et sentralt sted for spillere å komme sammen og få tilgang til verdifull informasjon.

Over tid har Metacade som mål å bli en desentralisert autonom organisasjon (DAO). Dette skiftet vil gi full kontroll til Metacade-fellesskapet, ettersom alle MCADE tokenholdere vil kunne stemme i styringsforslag og hjelpe til med å drive prosjektets fremgang i fremtiden.

Hvordan fungerer Metacade?

Blokkjedespillere kan få tilgang til uendelige utfordringer på tvers av mange play-to-earn ( P2E )-spill. Enten spillerne ønsker å spille en gang i mellom eller er på konkurransenivå, tilbyr Metacade muligheten til å nyte forskjellige arkadespill mens de tjener MCADE-token for innsatsen.

I Metacade tjener spillere også krypto for å bidra med nyttig informasjon til samfunnet. Disse bidragene kan inkludere de siste tipsene og triksene og alt annet for å hjelpe andre spillere med å få mest mulig ut av spillopplevelsen.

En annen nøkkelfunksjon som tilbys av Metacade er sjansen til å teste ut splitter nye blokkjedespill før de offisielt lanseres. Disse beta test-rollene lar spillere gi tilbakemelding til spillutviklere som kan implementere eventuelle forbedringer foreslått av Metacade-fellesskapet, inkludert rettinger av virus og spilloptimaliseringer.

Metacade utvider rekkevidden til blokkjedebasert spill

Metacade har også som mål å tilby en viktig tjeneste som kan hjelpe den bredere GameFi-industrien til å vokse. Metagrants-programmet vil gi midler til de mest etterspurte blokkjedespillene ettersom Metacade-fellesskapet vil kunne stemme på titlene de ønsker å spille i fremtiden.

Blokkjede er et knutepunkt for teknologisk utvikling, og Metacade støtter fremgang på dette området. Tidlig finansiering er avgjørende i prosessen, siden det å lage og lansere nye spill krever et høyt nivå av støtte. Gjennom å koble utviklere med sitt fellesskap av spillere, hjelper Metacade direkte med å utvide omfanget og skalaen av innovasjon innen blokkjede.

Er Metacade verdt å kjøpe i 2023?

Metacade sitt presale er en betydelig kjøpsmulighet for investorer av krypto. Heldigvis er $ 0,008 en mager pris for et prosjekt som gir løfte for fremtiden, og det er ingen overraskelse at betafasen ble raskt utsolgt.

Presale vil se at MCADE-tokenet stiger til $ 0,02, så investorene har fortsatt tid til å tjene noen gevinster i bjørnemarkedet. Metacade utvilsomt et flott tillegg til enhver investeringsportefølje, og det vil være fascinerende å se om den vil nå $ 1-merket i løpet av 2023.