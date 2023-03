Metacade sitt token-salg vil sannsynligvis ta kryptomarkeder med storm – ekspertenes spådommer

Metacades nye GameFi-prosjekt har vært en av kryptomarkedets gode historier i nyhetene i det markedet tiner opp fra kryptovinteren 2022. Positive prisøkninger ledet av Bitcoin sin avkastning på over $ 20 000 har ført til at mange kryptoanalytikere ser frem til det neste oksemarkedet. Metacade sitt vellykkede presale viser en utmerket investeringsmulighet for tradere som ønsker å få mye igjen for pengene.

Etter hvert som 2023 skrider frem, vil Metacade sitt token-salg fortsette å fange oppmerksomheten til kryptomarkedene?

Vil Web3-teknologien hjelpe Metacade med å tiltrekke seg nye spillere?

GameFi, en forkortelse for «Game Finance», er en banebrytende sektor innen Web3 som kombinerer gaming-verdenen med de økonomiske fordelene som er tilgjengelige via blokkjede-teknologi. GameFi-prosjekter som Metacade, som gir spillere en omfattende og oppslukende plattform, kan også åpne opp for nye inntektsstrømmer takket være DeFi-funksjonalitet.

Følgelig kan Metacade gjøre det mulig for brukere av fellesskapet å finne inntektskilder fra spill, ikke bare gjennom den tradisjonelle GameFi play-to-earn-måten (P2E), men gjennom flere kanaler. Dette kan føre til en stor adopsjon på tvers av kryptomarkedene når den blir mainstream og det store publikummet oppdager de enorme fordelene.

Forskning fra Crypto.com illustrerer det store potensialet til GameFi-sektoren ved å forutsi at krypto-gaming kan være verdt mer enn $ 50 milliarder innen 2025. Denne veksten vil overgå tradisjonell PC- og konsollspill ti ganger i løpet av samme periode.

Dette enorme potensialet er en av mange grunner til at investorer er utrolig begeistret for Metacade, noe som gjør det til en overbevisende investeringsmulighet for både erfarne tradere og nybegynnere. Metacade sin prosjektplan skisserer en realistisk strategi for plattformen for å bli en ledende aktør i GameFi-sektoren. Dette gjør den gjennom sin oppslukende spillopplevelse med et potensielt tre milliarder sterkt publikum og ved å drive innovasjon i den bredere blokkjede-gaming-arenaen.

Kan MCADE nå $ 1 i 2023?

Metacade sitt opprinnelige MCADE-token er avgjørende for økosystemets funksjonalitet. På grunn av dette vil MCADE sin pris øke ettersom etterspørselen øker sammen med antall brukere.

Mye av denne myntens popularitet er drevet av en smart og investorvennlig design. Med en total beholdning på bare 2 milliarder tokens, har MCADE enestående innebygde verktøy, utmerket tokenomics og et innsatsalternativ som lar brukere etablere en passiv inntektsstrøm fra sine beholdninger.

Med flere pågående tekniske utgivelser i løpet av de neste par årene og en gjennomtenkt aggressiv markedsføringsplan gjennom 2023, tror analytikere at MCADE kan nå $1 innen utgangen av 2023. Den lave tilgangen på token vil gi prosjektet en oppnåelig markedsverdi på $ 2 milliarder.

Hva er Metacade?

Metacade har som mål å overføre en verden av videospill med sin Ethereum-baserte virtuelle gaming-arkade som lar brukere tjene en passiv inntekt når de gjør det de liker aller best – å spille spill. Denne ekspansive tilnærmingen vil samle gaming-entusiaster og kryptofans i ett knutepunkt, og alle kan få belønninger gjennom flere måter mens de nyter blokkjede-arkadens mest omfattende bibliotek av spennende titler. Dette kan bane vei for kolossal suksess for Metacade.

Ved siden av plattformens uovertrufne P2E-mekanikk finnes også Create2Earn-ordningen som gir kryptobelønninger for brukere hver gang de legger ut sosialt innhold til huben. Dette kan være spillanmeldelser, deling av alfa og bidrag til fora i Reddit-stil og live chat. I staking-protokollen for krypto som er en del av Compete2Earn-ordningen, kan brukere satse MCADE-beholdningen sin mot å delta i online turneringer og premietrekninger.

Blant de mange topp funksjonene Metacade bringer til kryptomarkedet finner vi også den banebrytende Metagrants-ordningen. Utviklere oppmuntres til å skape de ferskeste nye spilltitlene på blokkjeden eksklusivt til Metacade ved å søke om finansiering i form av krypto for å støtte deres satsinger. Hver applikasjon samles og presenteres for MCADE-fellesskapet, som stemmer på de ideene de liker best og som senere vil gå i produksjon og lanseres på plattformen.

Hvordan fungerer MCADE?

I Metacade sitt økosystem brukes MCADE verktøytoken til å bytte verdi mot play-to-play titler og varer. På grunn av tokenets store nytteverdi, forventes verdien å stige etter hvert som etterspørselen etter det begrensede tilbudet øker.

I tillegg vil Metacade sin overgang til å bli en fullverdig desentralisert autonom organisasjon, vil MCADE blir et styringstoken som gir eiere full styrings- og stemmerett for å bestemme plattformens fremtidige retning og sikre at navet fortsetter å ha de viktigste personene i sentrum av alle beslutninger, nemlig MCADE-fellesskapet.

Tidlige investorer har blitt forsikret om at Metacade har sendt inn sin koding og team-identifikasjon for vurdering av den strenge CertiK-revisjonen, og som nylig ble godkjent. Investorer kan trygt kjøpe MCADE-tokens under presale, vel vitende om at eventuelle feil i plattformens koding har blitt plukket opp og løst og at teamets identitet er fullstendig verifisert.

Metacade kan være en ypperlig investeringsmulighet

MCADE-presale ble nylig lansert til $ 0.008 per token. Den nåværende tokenprisen på $0.02 er tilgjengelig i en begrenset periode i sluttfasen av presale, noe som betyr at for investorer som ønsker å maksimere avkastningen sin etterhvert som forholdene i kryptomarked forbedres, kan det være lurt å engasjere seg nå for å unngå skuffelse.

Med støtte fra en bunnsolid prosjektplan, suverent innebygd verktøy og utmerket tokenomics, er det lett å se hvorfor ekspertene støtter Metacade som kan ta kryptomarkedet med storm som den beste investeringsmuligheten i 2023.