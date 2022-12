Metacade vs. Apecoin: MCADE vil sannsynligvis overta APE in 2023

Apecoin var en av de mest omtalte kryptoaktiva i slutten av det siste oksemarkedet. Det er fortsatt et av de topp 50 beste prosjektene etter markedsverdi . Men i 2023 og utover, er det stor sjanse for at apecoin kursprognose vil bli overgått av MCADE.

Vi vil fortelle deg hvorfor din apecoin kursprognose kan være for høy i seksjonene nedenfor.

Hva er Metacade (MCADE)?

Metacade er et virtuelt samlingspunkt og fellesskapshub som er satt til å være hjemmet til de nyeste, beste GameFi- og P2E-spillene, på samme måte som Steam fungerer for PC-spill. Med så mange forskjellige titler på gang, kommer det til å være noe for alle å glede seg over i Metacade. Det er noe av det som gjør prosjektet så lovende.

En annen grunn til optimismen rundt Metacade er forpliktelsen til samfunnet. Det tjener samfunnet ved å åpne opp mange muligheter for å tjene penger på nettet, for eksempel P2E-spill, innsats, premietrekninger og til og med konkurrerende turneringer.

I tillegg vil Metacade gi ut finansiering via Metagrants til håpefulle utviklere fra samfunnet med store ideer. Disse tilskuddene vil bli stemt over av fellesskapet for å gi brukerne mer å si over hvordan Metacade ser ut fremover. Dette vil også bidra til å sikre at det alltid er morsomme, nye spill å prøve på plattformen, med en verdifull grunn til å fortsette å komme tilbake.

Metacade vil være mer vellykket enn apecoin – her er hvorfor

Nå som vi har dekket hva Metacade er, la oss se på hvorfor vår kursprognose for Metacade er høyere enn kursprognosen for apecoin. Her er fire faktorer du bør vurdere mens du vurderer egen apecoin kursprognose fremover.

Metacade tilbyr noe for alle

Det som virkelig gjør Metacade spesiell er inkluderingen av mange forskjellige Web3-spilltitler på en enkelt plattform. De fleste prosjekter tilbyr kun ett enkelt spill for brukere å spille. Dette betyr at hvis noen ikke liker det spillet, har de ingen grunn til å fortsette å engasjere seg med plattformen.

Metacades voksende bibliotek med titler gir brukerne en stadig lengre liste over grunner til å engasjere seg med plattformen, gitt hvor mange forskjellige spill det kommer til den. Dette gir utrolig god grunn til å holde brukernivået høyt og sikre langsiktig vekst.

Apecoin har begrenset appell

En ting du bør huske på når du anslår apecoin kursprognosen, er at prosjektet er en utvidelse av Bored Ape Yacht Club NFT-samlingen. Denne NFT-samlingen er en av de mest populære på markedet, men den er også en av de mest latterliggjorte i krypto samfunnet.

Det er mange kryptoentusiaster som misliker Bored Ape Yacht Club og dens innehavere. Det er usannsynlig at disse menneskene noen gang vil engasjere seg seriøst med apecoin, og det kan holde prosjektet tilbake når vi går inn i 2023.

Metacade er til for mer enn bare spilling

Som plattform gjør Metacade mer enn bare å gi folk tilgang til de beste spillene. Det er også et sosialt aktivt sted – hvor venner kan tilbringe tid sammen og folk kan møte nye venner. Enkeltpersoner som ønsker å jobbe i Web3 kan en dag finne sin første jobb, gjøre ting som å teste spill og administrere fellesskap.

Slik sett har Metacade muligheten til å bli som et virtuelt samfunns-torg eller rådhus, som gir et viktig sosialt rom for fremtiden til metaversen. Potensialet går utover spillsektoren.

Apecoin er avhengig av at det meste går riktig vei

Apecoin vil fungere som den opprinnelige valutaen til Yuga Labs’ kommende Otherside-metaverse-verdensprosjekt. Det er derfor apecoin har klart å holde en relativt høy markedsverdi.

Men hvis noe går galt med Otherside – for eksempel å ikke ha mange brukere ved lansering eller oppleve forsinkelser – vil apecoin utvilsomt lide. Det samme gjelder Bored Ape Yacht Club-økosystemet generelt, som vi kom inn på i forrige underavsnitt.

Dette betyr at apecoin er for avhengig av andre prosjekter til å lykkes alene. Det er mange risikoer forbundet med å investere i det utelukkende på grunn av denne kaskaderisikoen. Det er viktig å ha dette i bakhodet når du foretar kursprognosen til apecoin.

Metacade (MCADE) – er uten tvil den beste investeringsmuligheten

Gitt alt denne artikkelen har dekket til nå, burde det være lettere å se hvorfor apecoin kursprognose er lavere enn kursprognosen for MCADE. Metacade tilbyr et stort utvalg av verktøy på tvers av plattformen sin, samt en potensielt massiv kombinert målgruppe fra en eksploderende spillsektor. Det er naturlig at en plattform med en rekke ulike spillopplevelser har større sannsynlighet for å få nye og beholde brukere i større grad enn de som tilbyr kun ett spill.

Prosjektets forhåndssalg priser begynte på 125 MCADE for $1 og vil gradvis komme opp i pris til 50 MCADE for $1 når det avsluttes, så ikke bruk for lang tid til å utforske dette kommende prosjektet – Metacade og dets MCADE-token ser ut til å bli en av de aller beste investeringene i 2023 og utover – og potensielle investorer bør sette seg inn i det før alle blir kjøpt. Desto tidligere en solid investering blir gjort, desto større er potensialet for profitt.