Metacade, XRP og Tron prisprognose for 2023, 2025 og videre

Kryptomarkedet beveger seg på mystisk vis. Eller kanskje ikke, hvis du ser på de historiske trendene. Hvert oksemarked har blitt fulgt av en forlenget «kryptovinter», der prisene faller over hele linja. Etter dette kommer vanligvis markedet seg når Bitcoin-halveringen inntreffer, og den neste er planlagt tidlig i 2024.

Dette betyr at 2023 kan se stigende kryptopriser ettersom bjørnemarkedet i 2022 er plassert godt i baksetet. Prisspådommer for XRP (XRP), Metacade (MCADE) og Tron er nå optimistiske.

Metacade prisprognose: Vil MCADE nå $ 5 i 2025?

Etter nylig å ha kunngjort at Metacade oppnådde $ 1,12 millioner i investeringer under betafasen av presale, forventes nå MCADE-tokenet å skyte i været etter at begivenheten er fullført.

MCADE kan nå $ 1 i løpet av 2023, noe som vil være en enorm gevinst på 50x etter presale. Etter Bitcoins halveringsbegivenhet og inn i 2025, har MCADE potensial til å nå $ 5–7 når neste oksemarked kommer.

Hva er Metacade (MCADE)?

Metacade bygger den største arkaden på blokkjeden og vil tilby en rekke forskjellige play-to-earn (P2E) spill. Brukere kan konkurrere i online turneringer mot spillere fra hele verden og vil dra nytte av en rekke innovative inntjeningsmuligheter i Metacade.

Prosjektet vil bli drevet av fellesskapet og har som mål å bli et sentralt knutepunkt for GameFi-brukere. For å hjelpe fellesskapet vil Create2Earn-funksjonen belønne brukere for å dele nyttig informasjon på plattformen, samt for å legge ut spillanmeldelser og samhandle med andre medlemmer.

Metacade hjelper også den bredere GameFi-industrien med å vokse. Det vil bli tilbudt jobbmuligheter til spillere gjennom Work2Earn-funksjonen, som kan hjelpe medlemmer av fellesskapet med å få en fot innenfor i Web3, samtidig som det sikrer at prosjekter får en konstant tilførsel av ivrige kryptoentusiaster som kan drive utviklingen fremover.

Metagrants-programmet er et nyskapende prosjekt for å hjelpe nye spillutviklere. Metacade-fellesskapet vil stemme for å avgjøre hvilke nye spill-ideer de liker best før de gir tidlig finansiering til skaperne for å hjelpe i utviklingsprosessen med nye GameFi-titler.

Hvordan fungerer Metacade?

MCADE-tokens brukes til å belønne medlemmer av fellesskapet og for å få tilgang til P2E-turneringer. Den kan også bli brukt til å satse og stemme i styringsforslag når plattformens desentraliserte autonome organisasjon (Dao) lanseres i 2023–24.

XRP prisprognose: Vil XRP nå $ 4 i 2025?

XRP kan blåse rett opp og forbi sin tidligere toppnotering hvis (eller når) prosjektet til slutt vinner rettssaken med SEC. Denne saken har holdt tilbake prisen på XRP en stund, men den er fortsatt en topp 10 kryptovaluta etter markedsverdi. I 2023 og videre kan XRP-tokenet antagelig nå $ 4.

Hva er XRP?

XRP forenkler høyhastighets- og rimelige finansielle transaksjoner på tvers av landegrenser. Målet er å gi umiddelbar likviditet til sentralbanker og andre finansinstitusjoner. XRP er også det opprinnelige tokenet for XRP Ledger, som er et desentralisert blokkjedenettverk som kan støtte utviklingen av mange forskjellige applikasjoner.

Ripple, moderselskapet for XRP-prosjektet, har dannet store partnerskap med institusjoner som JP Morgan, The Bank of England og Santander, noe som gjenspeiler de høye ambisjonene som en desentralisert betalingsløsning er.

Tron prisprognose: Vil TRX nå $ 0,26 i 2025?

Tron prisprognose er positiv. TRX er imidlertid en relativt stabil kryptovaluta med tanke på prisutvikling. Tokenet kan tilegne seg markedsvolatilitet på grunn av høye likviditetsnivåer, så Tron prisprognose kan virke lavere enn forventet.

Denne likviditeten kommer blokkjeden til gode og muliggjør raske transaksjoner til lave kostnader, men det betyr også at Tron prisprognose sannsynligvis ikke vil stige i samme grad som XRP eller MCADE. Eksperter spår en verdi på $ 0,26 for TRX-tokenet, som er en 5x avkastning innen 2025.

Hva er TRX?

TRX er det opprinnelige tokenet for Tron-blokkjeden, som er en vanlig metode for å sende kryptovaluta over hele verden på grunn av rask transaksjonsavslutning. Tron-økosystemet er hjemmet til en rekke forskjellige DeFi-tjenester og andre desentraliserte applikasjoner (dApps), inkludert spill, låneprotokoller og børser.

Tron-blokkjeden behandler regelmessig transaksjoner verdt hundrevis av millioner dollar på daglig basis. Den kan behandle 2,000 transaksjoner per sekund (TPS) og har en blokkavslutningstid på tre sekunder. Mens Tron prisprognose er mindre optimistisk enn alternative kryptovalutaer, er det en sterk investering for fremtiden.

Metacade har størst potensial for god avkastning de neste årene

Metacade -plattformen kan vokse og bli et av de største prosjektene i GameFi-sektoren. Gjennom sin avanserte inntjeningsmekanikk og et stort utvalg av forskjellige blokkjede-baserte spill, forventes prosjektet å tiltrekke seg et stort fellesskap av spillere.

MCADE-tokenet er for øyeblikket verdt bare $ 0,01. Presale er en unik mulighet til å bli involvert i et kryptoprosjekt med høyt potensial til lave priser, men tokenet vil fortsette å stige i verdi til det når $ 0,02 i sluttfasen av presale. Denne begivenheten kan vise seg å være den største investeringsmuligheten for 2023 og videre, så investorer bør være raske til å hoppe på Metacade presale før det er for sent.

