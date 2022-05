På grunn av markedsusikkerhet har HERO-mynten vært en av de mest volatile kryptovalutaene den siste måneden. I går steg den med mer enn 5 %, men har falt senere

Men hvorfor steg mynten i går?. I denne artikkelen skal vi se på mulige årsaker bak gårsdagens opptrend.

Men før vi fordyper oss i disse grunnene skal vi gi litt grunnleggende forklaring til de som kommer over «Metahero» for første gang.

I et nøtteskall, Metahero er et kryptomynt-metavers som ble lansert i juli 2021 med en visjon om å skape en ultrarealistisk digital verden der brukere kan skanne virkelige mennesker og objekter inn i Metaverse.

Den inngikk samarbeid med den ledende 3D 16k-skanneteknologien og også den ledende spillindustrien, Wolf Digital World (WDW), for å utføre denne visjonen.

En av hovedårsakene til at Metaheros pris øker, er den nåværende utviklingen den gjennomfører, og den siste er sponsingen fra FAME MMA-arrangementet hvor de vil gjøre sin første reiseskanner (Metascanner) tilgjengelig på stedet. Alle brukere vil ha en mulighet til å sjekke denne ut.

Denne begivenheten er planlagt å finne sted neste måned, 14. mai.

En annen grunn som i stor grad har bidratt til den nylige bullish trenden er etter at Everdome (Metaheros Metaverse) avsluttet Genesis NFT-slippbildene forrige uke.

DOME (Everdome native token)-innehavere vil få lov til å kreve grunnleggende nøkler til Everdome.

📷 The Genesis NFT snapshot has been taken.

With this snapshot, 9,999 DOME holders have been given the opportunity to claim founding keys to Everdome.🚀

👉 https://t.co/pXmw7zHFHk

Details on when/how to claim your Genesis #NFT coming very soon. #TheJourneyHasBegun pic.twitter.com/hRxr92w3gK

— Everdome (@Everdome_io) April 27, 2022