MetaSyndicate bringer hold-to-earn til Ethereum NFTs

MetaSyndicate, en Web3.0-plattform inspirert av Isaac Asimovs verk, har brakt et nytt verktøy til NFT-er på Ethereum Mainnet – hold-to-earn , erfarer Coin Journal fra en pressemelding.

Med det føyer den seg inn i rekken av ledende globale NFT-prosjekter som BAYC, Bored Ape, Crypto Punks og Crypto Kitties.

Hva er H2E?

MetaSyndicate forbedrer spillutviklingen gjennom avansert Hold-To-Earn-teknologi (H2E) ved å akselerere veksten av ledig spilling. Det robuste, kraftige økosystemet lar NFT-innehavere trives i den digitale økonomien.

Plattformen tilbyr utdanningsprogrammer som støtter fellesskapsmedlemmer med verktøyene de trenger for å lykkes. Den tilbyr også en treasury av eiendeler med høy avkastning. Teamet til MetaSyndicate kommenterte:

Vårt oppdrag er å aktivere laug av spillere, aktivere lokalsamfunn og belønne brukere fra hvor som helst. Vi er stolte over å være i bransjen for å forbedre folks liv via filantropi og økonomiske muligheter. Vi tar sikte på å bringe alle aktive spillere – mer enn 1 milliard mennesker over hele verden – inn i P2E-økonomien og sammen bidra til å forme fremtiden til Web3 til fordel for våre innehavere og hele økosystemet.

Første laug begynner med finansiering på 345 ETH

Det første MetaSyndicate-lauget starter med 345 ETH-midler. MetaSyndicate-fellesskapet, som teller mer enn 2000 spillere, har utviklet et selvstendig uavhengig system for å forbedre eksisterende spill-for-tjene-ressurser og teste kommende.

Om MetaSyndicate

MetaSyndicate er forpliktet til å styrke medlemmene sine til å frigjøre sitt uutnyttede potensial. De oppnår dette ved å skape et trygt og støttende nettmiljø, hvor medlemmene kan øve på sosiale interaksjoner.

Plattformens oppdrag prøver å gjøre metaverset til et trygt, inkluderende og rettferdig rom. Laget tilbyr spillere konstante belønninger gjennom P2E-midler.