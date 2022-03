Metaverse og NFT-integrasjon: Topp 3 mynter å vurdere

Metaverset blir sett på som den hotteste trenden innen krypto akkurat nå. De store teknologigigantene i vår tid øser penger på denne ideen. I årene som kommer vil metaverset være en realitet. Men vi ser også NFT og metaverse-integrasjon. Her er hvorfor dette gir mening:

NFT-er gir grunnlaget for å eie metaverse-elementer

NFT-ene brukes også til å bringe mer nytte og verdi inn i metaverset.

NFT-er er også viktige for å skape flere inntektsvertikaler i metaverset.

Vel, i tilfelle du søker etter kryptoprosjekter som integrerer NFT-er og metaverset sammen, her er de 3 beste myntene du bør vurdere.

Terra Virtua (TVK)

Terra Virtua (TVK) er et kommende metaverse-prosjekt som ønsker å transformere hvordan folk samhandler med digitale samleobjekter. Prosjektet bruker utvidet og virtuell virkelighet for å skape en oppslukende digital opplevelse.

Datakilde: Tradingview

Her kan folk kjøpe og selge NFT-er, engasjere seg i sosiale aktiviteter og spillaktiviteter og mye mer. Det offisielle styrings- og nyttesymbolet til Terra Virtua er kjent som Kolect (TVK). På pressetidspunktet handlet mynten til $0,107 med en markedsverdi på $75 millioner.

Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS) er ikke et nytt navn i seg selv i metaversesektoren. Faktisk startet dette prosjektet som et spill for å tjene penger, men har siden forsøkt å bringe andre metaversrelaterte funksjoner inn i økosystemet. Det var et av de heteste prosjektene å kjøpe i 2021. Selv om mye av den veksten har stagnert, er fremtiden fortsatt lys for AXS.

Wilder World (WILD)