MEXC Global noterer offisielt UniX Gaming native token, Unix

UniX Gaming native token, UniX, er offisielt notert på MEXC Global, en av de 20 beste børsene. Oppføringen kommer kort tid etter at UniX Gaming annonserte lanseringen av Final Round Launchpad.

MEXC-børsen har blitt den andre sentraliserte børsen som noterer UniX, og flere andre børsnoteringer er planlagt senere på året.

Etter noteringen vil UniX-tokenholdere nå kunne sette inn sine tokens i MEXC-lommeboken med reell handel som forventes å begynne klokken 14.00 UTC i dag, hvoretter MEXC-kunder vil kunne handle og også trekke ut UniX-tokens.

Etter noteringskunngjøringen sa medgründer og administrerende direktør i Unix Gaming, Mirko Basil Doelger:

«Dette er den andre sentraliserte børsnoteringen vi har hatt i år, og vi er så glade for å kunngjøre mer i løpet av de neste månedene. Det har vært et flott år for oss så langt, med lanseringsrampen vår for «Final Round» i samarbeid med DAO Maker og SL2 Capital som nettopp ble annonsert. Vi er ekstremt takknemlige for fellesskapets støtte så langt, og vi er glade for å dele mer snart.»

MEXC Global

MEXC er en ledende kryptovalutabørs og omtales ofte som en god børs, spesielt for kryptoinvestorer som er nybegynnere.

MEXC Global har mer enn 7 millioner brukere og noteringen av UniX-tokenet viser tokenet for millioner av mennesker, spesielt de som handler på børsen.

Børsen tilbyr one-stop kryptotjenester, inkludert spothandel, marginhandel, giragede ETFer, derivathandel og innsatstjenester.

UniX Gaming

UniX Gaming ble lansert i juni 2021 og var de første som kombinerte play-to-earn (P2E) med spill med å hjelpe folk med å tjene.

UniX tilbyr stipend til spillere fra mindre utviklede land, i tillegg til å tilby spill for å tjene penger.

UniXs stipend har produsert det største spillfellesskapet, eller guilden, over hele verden. Det har mer enn 190 000 medlemmer.