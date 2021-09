MiamiCoin-prosjektet setter til side 30% av alle mining-inntekter til byen

Den amerikanske byen Miami har tatt imot et kryptofond verdt $4,5 millioner donert i form av den nye kryptovalutaen MiamiCoin, ifølge CityCoins og saker fra lokale nyhetskilder.

Ifølge nyhetsrapportene stemte byens kommisjonærer for å ta imot kryptodonasjonen på mandag, og midlene er nå klare til å brukes på flere ulike prosjekter i byen.

Ordfører Francis Suarez roste kommisjonærene for at de godkjente initiativet.

Ordføreren la til at avstemningen, som endte med at byen aksepterer kryptodonasjonen, representerer «en viktig milepæl for Miamis visjon om å bli en innovasjonshub for krypto.» Ifølge han vil midlene brukes for å forandre livene til mennesker i byen.

I et intervju gjengitt her sa Suarez at kryptoprosjektets avgjørelse om å samle inn penger til byen viser hva kryptomiljøet føler om Miami. Han la til at ledelsen nå kommer til å diskutere hvordan midlene skal brukes, og at deres neste steg vil være «svært varsomme»

Gründer og investor Anthony Pompliano bemerket at stemmene for å ta imot midlene representerer en viktig milepæl også for kryptovaluta.

Hva er MiamiCoin?

MiamiCoin er en minbar kryptovaluta som drives på Bitcoin-nettverket. Den har opplevd en økende interesse i Florida, hvor minere ønsker å ta del i de krypto-finansierte utviklingsprosjektene.

Minere donerer 30% av sin inntekt fra mining til en wallet som er øremerket for Miami, og verdien av disse midlene følger markedsverdien for Stacks-tokenen (STX).

I løpet av den siste måneden har prosjektet samlet inn mer enn 3 millioner MiamiCoins. Tar man utgangspunkt i STX sin verdi på $1,50 var midlene verdt $4,5 millioner på tidspunktet da kommisjonærene avga sine stemmer.

Senere kom CityCoin med en oppdatering på verdien, og oppga at midlene nå var verdt over $5 millioner.

«Vi klatret nettopp forbi $5 000 000 reservert for Miami. Med dette tempoet vil MiamiCoin være verdt like mye som 5-7% av Miamis årlige budsjett,» oppga plattformen

CityCoins forventer at verdien vil fortsette å stige.