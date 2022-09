Etter hvert som Bitcoin-adopsjonen har økt jevnt og trutt, har oppmerksomheten rettet seg mot hvilke selskaper som har det på balansen. Kastet inn i mainstream av Teslas høyprofilerte kjøp i fjor, har en langsom, men jevn strøm av selskaper kjøpt Bitcoin i håp om at den vil stige i pris på langsiktig, samt gi diversifiseringsfordeler.

Vi ønsket å vurdere hvilke offentlige selskaper som har mest Bitcoin, så vi hoppet inn i dataene.

Slå opp MicroStrategy på Wikipedia og du vil se beskrivelsen av selskapet som «business intelligence, mobil software and cloud-based services».

I virkeligheten er de et Bitcoin-holdingselskap.

Når de trekker opp balansen, var inntektene deres i fjor 510 millioner dollar. I mellomtiden har de for tiden fem ganger den verdien – 2,5 milliarder dollar – på balansen i form av Bitcoin, etter nok et kjøp denne uken av 301 bitcoins.

Medgründer Michael Saylor er mannen som driver visjonen, og hans tanker om Bitcoin grenser noen ganger til religiøs tilbedelse.

«Bitcoin er en sverm av cyberhornets som tjener visdommens gudinne, lever av sannhetens ild, og vokser eksponentielt stadig smartere, raskere og sterkere bak en vegg av kryptert energi.»

Galaxy Digital Holdings kommer på neste plass, men med eierandeler verdt bare $750 millioner, er deres eierandel tre ganger mindre enn MicroStrategy.

Det er fornuftig for finansselskapet å ha mye Bitcoin – det spesialiserer seg på digitale eiendeler, noe som betyr at i motsetning til MicroStrategy er virksomheten koblet til verdens største kryptovaluta.

På tredjeplass er Voyager Digital med 232 millioner dollar i Bitcoin.

Kanskje Voyager, mer enn noen annen, symboliserer hvor dårlige markedene har vært i år for Bitcoin. Kryptolångiveren søkte om konkursbeskyttelse i juli etter at smittekrisen førte til en bølge av uttak som den ikke hadde nok likviditet til.

Tesla sjokkerte markedet da de kjøpte en stor mengde Bitcoin, verdt 1,5 milliarder dollar, i fjor. Imidlertid kunngjorde de i kvartalsvise registreringer tidligere i år at de solgte 75 % av dette beløpet, og for øyeblikket er beholdningen deres verdt bare 200 millioner dollar.

Dette utgjør bare rundt 0,05 % av den totale forsyningen, og salget ble opprinnelig drevet av miljøhensyn rundt Bitcoin-gruvedrift.

For hva det er verdt, sa Elon Musk i mars at han ikke personlig ville selge Bitcoin (og heller ikke Ethereum eller Doge). Men igjen, den rikeste mannen i verden sier mange ting på Twitter.

As a general principle, for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products, than dollars when inflation is high.

I still own & won’t sell my Bitcoin, Ethereum or Doge fwiw.

— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022