Administrerende direktør i MicroStrategy sier at selskapets strategi er å kjøpe og holde Bitcoin, ikke selge.

Selskapet har BTC verdt over 5 milliarder dollar.

Administrerende direktør for MicroStrategy Michael Saylor sier at business intelligence-firmaet, og en av de største eierne av Bitcoin, ikke har noen planer om å selge sine eierandeler.

Selv ikke når kryptovaluta-området fortsetter å møte motvind i 2022 etter et fantastisk 2021 som fikk de fleste kryptoaktiva til å nå nye all-time highs.

Bitcoin-prisen gikk opp til en topp på $69 000 i november i fjor, med flaggskipets kryptovaluta som overgikk S&P 500 for fjerde år på rad. Prisen har imidlertid falt betydelig de siste to månedene. I løpet av de siste 30 dagene har BTCs pris falt 13%.

Etter å ha avsluttet 2021 med over 70 % i gevinster, har korreksjonen ført til at gevinsten det siste året er redusert til bare 14 %.

På spørsmål om kryptovinteren er noe som bekymrer ham personlig, bemerket Saylor:

"Hvis du skal investere i Bitcoin, er en kort tidshorisont fire år, en midttidshorisont er ti år, [og] den rette tidshorisonten er evig."

Han fortalte Bloomberg at selskapet hans ikke driver med salg, og på spørsmål om hva som skjer hvis prisene øker, svarte MicroStrategy-sjefen:

" Vi er ikke selgere. Vi kjøper og holder bare Bitcoin. Det er vår strategi ,"

Under intervjuet bemerket Saylor at prisfall på tvers av krypto ikke bekymrer ham i det hele tatt. Han uttrykte også tillit til Bitcoin som en inflasjonssikring.

Ifølge ham tilbyr kryptovalutaen "det beste forsvaret mot inflasjon", og ingenting slår for øyeblikket å holde Bitcoin-standarden.

" Jeg tror egentlig ikke vi kan gjøre noe bedre for å posisjonere selskapet vårt i et inflasjonsmiljø enn å konvertere balansen vår til bitcoin ," forklarte han.

Saylor la til at selskapets beslutning om å kjøpe Bitcoin stammet fra observasjoner gjort på tvers av bransjen. Han sa at å gjøre "ingenting" – med henvisning til en situasjon der MicroStrategy ikke hadde kjøpt noen BTC – ville ha vært en konsekvens.

Han sa at han har vært vitne til at 99 % av konkurrentene har stengt butikken, og at han følte at selskapet ville være "på vei" i den retningen hvis de beholdt status quo. Han bemerket at selskapet sto overfor to alternativer: å "enten vedta en Bitcoin-strategi, eller selge selskapet."

Han sa at de valgte å kjøpe det digitale gullet.

MicroStrategys beholdning er 124 391 BTC etter en rekke kjøp etter dets banebrytende trekk i 2020. Med dagens priser er selskapets fangst verdt over 5 milliarder dollar.