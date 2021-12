Galaxy Digital-sjef Mike Novogratz sier at det siste året var flott for krypto, med en boom for DeFi- og NFT-sektoren et stort skritt mot mainstream-adopsjon.

Novogratz tror at ethvert nytt salg av Bitcoin vil finne nøkkelstøtte rundt $42 000.

Galaxy Digital-sjef Mike Novogratz er fortsatt optimistisk når det gjelder Bitcoin, og sier at han ikke er bekymret for flaggskipets kryptovaluta eller det generelle markedets umiddelbare utsikter gitt mengden investeringer som gjøres.

Milliardærinvestoren påpeker at året nærmer seg slutten og mange investorer selger ting, inkludert krypto, som virkelig har kommet dårlig ut i forhold til de nylige toppene. Han bemerker også at digitale eiendeler for tiden handles litt tregt, men det plager ham ikke så mye.

" Det bekymrer meg ikke på mellomlang sikt, for overalt hvor jeg går ser jeg folk gjøre seg klare til å investere," sa Novogratz til Bloomberg TV.

I følge Galaxy Digital-sjefen vil det bredere aksjemarkedet sannsynligvis fortsette å være "rotete" ettersom året nærmer seg slutten, sannsynligvis til første kvartal 2022. Når det gjelder krypto, ser han et scenario der prisene går "sidelengs til ned" når folk selger for å betale skatt eller kjøpe eiendom.

På spørsmål om hva han trodde gulvet vil være for Bitcoin-prisen, eller hva han ville si er et inngangspunkt, pekte Novogratz til $42.000. Ifølge ham presenterer dette nivået eller lavt på 40-tallet et "ganske viktig nivå" som bør holde, i tilfelle prisene glipper fra dagens nivå.

Han bemerker at 2021 startet med Bitcoin-handel i $30 000-regionen, og året har sett mye endring i folks tankesett. Et eksempel er hans nylige reise i Midtøsten, hvor han sier at to av regionens "største kapitalsentere" har planer om å gå inn i Bitcoin-gruvedrift .

Novogratz sier at det er snakk om over 30 milliarder dollar i venture og at det er så mye penger som kommer inn i krypto at det ikke gir mening å si at prisene kommer til å synke mye lavere enn ved starten av året.

Han snakket også om den enorme betydningen dette året har hatt for NFT-er, og la vekt på at sektoren fortsatt vil tiltrekke seg mye interesse i fremtiden.

En annen nyvinning han ser vil gjøre det bra i 2022 er desentralisert finans (DeFi) og Web 3.0. For DeFi bemerker han at det er en utrolig mengde penger låst inn i ulike prosjekter, mens for Web 3.0 er det "neste iterasjon av Internett" mange investorer ikke vil gå glipp av.