Den amerikanske milliardæren og entreprenøren Mark Cuban er fremdeles positiv til Polygon (MATIC) , selv om altcoinen har rapportert en viss prissvakhet de siste dagene. Cuban tror at i 2022 vil Polygon overgå Bitcoin og Ethereum i vekst. Men til tross for dette har vi sett noen bearish trender i MATIC den siste uken. Her er noen høydepunkter:

MATIC handles for øyeblikket til $1,58, ned med omtrent 5% i løpet av de siste 24 timene.

Mynten har vært i en nedadgående trend den siste uken.

Prissvakheten kan bli verre for Polygon (MATIC) på grunn av den geopolitiske krisen i Europa.

Datakilde: Tradingview

Polygon (MATIC) – Det langsiktige bildet

Investorer som Mike Cuban ser vanligvis på de langsiktige utsiktene til en mynt og ikke de kortsiktige. Ja, MATIC har sett noe negativ prisaksjon de siste dagene. Faktisk har mynten faktisk slitt med å krysse $2-merket og vil sannsynligvis møte ytterligere svakhet i de kommende ukene.

Men det langsiktige grunnleggende for Polygon er upåklagelig. Vi begynner også å se at mye institusjonelle penger går inn i MATIC. Dette er det langsiktige bildet Cuban snakker om.

Milliardæren ser Polygon som den viktigste Ethereum-skaleringsløsningen med enestående potensial. Dessuten er 2022-utsiktene for MATIC ganske positive. Noen spådommer viser til og med at MATIC faktisk kan nå $100 innen 2025.

Hvorfor du bør kjøpe Polygon (MATIC)

Som nevnt ovenfor er det grunnleggende for Polygon (MATIC) rett og slett fantastisk. Prosjektet har gjort store grep, inkludert å bygge sitt økosystem for å dra nytte av den voksende NFT-manien og krypto-relaterte spill.

Polygon har potensialet til å bli like stor som Ethereum. Det faktum at den handles til $1,5 er et sikkert tegn på at det er på tide å komme inn. Denne mynten kan eksplodere veldig fort i nær fremtid.