Kryptovalutaer har mistet glansen de hadde i 2021. De fleste av dem har falt med mer enn 40 % fra sine all-time highs og volumet av mynter som handles hver dag har falt. Likevel, midt i kaoset, vil noen kryptovalutaer fortsette å gjøre det bra. I denne rapporten vil jeg forklare hvorfor Tera er min favoritt-kryptovaluta å kjøpe akkurat nå.

Hva er Terra?

Terra er et ledende blokkjedeprosjekt som ble startet av en gruppe sørkoreanske programvareutviklere. Målet deres var å bruke inspirasjonen fra Bitcoin til å bygge en ny form for penger som er enkel å bruke og trygg. Deres første produkt som brukte nettverket var en plattform kjent som Chai, som har vokst til å bli en av de mest populære fintech-appene i landet.

I dag er Terra mest kjent for sine algoritmisk justerte stablecoins. En stablecoin er en kryptovaluta som er støttet av en annen stabil eiendel som den amerikanske dollaren. I motsetning til Tether og USD Coin, påvirkes Terras stablecoins av markedskreftene knyttet til etterspørsel og tilbud. Når etterspørselen etter Terra er høy og tilbudet er lavt, øker prisene og omvendt.

Terra USD er den fjerde største stabile mynten i verden med en markedsverdi på over 16 milliarder dollar. Den har også TerraKRW (KRT) som har en markedsverdi på rundt 30,7 millioner dollar.

Terra har vokst

Terras styringsmynt er kjent som LUNA. I følge CoinGecko har den en markedsverdi på over 35 milliarder dollar, noe som gjør den til den åttende største mynten i verden.

Terra, som andre blokkjedeprosjekter som Solana og Near, har samlet inn milliarder av dollar fra venturekapitalfirmaer. I februar samlet utviklerne inn 1 milliard dollar gjennom et token-salg. På den tiden sa utviklerne at de ville bruke disse midlene til å bygge en Bitcoin-reserve for stablecoins.

Og i mars annonserte utviklerne at de ville kjøpe Bitcoin verdt 10 milliarder dollar og Avalanche verdt 200 millioner dollar . Målet med disse kjøpene er å gi dem tilbake stallmyntene, som har blitt svært vellykkede.

Terras økosystem

I tillegg til Terra sitt økosystem, er en annen grunn til at det har blitt min beste kryptovaluta å kjøpe at økosystemet har vokst.

Mens Terra er kjent for sine stablecoins, er realiteten at den er mye brukt andre steder også. Den mest bemerkelsesverdige av dem er det faktum at Terra brukes som en plattform for å bygge desentraliserte finansapplikasjoner (DeFi).

Suksessen til Terras stablecoins og LUNA på markedet har tiltrukket flere utviklere til økosystemet. Faktisk, ifølge DeFi Llama, har Terra blitt den nest største plattformen for DeFi-utviklere etter Ethereum. Og hvis trenden fortsetter, er det en sannsynlighet for at den vil passere Ethereum i årene som kommer.

Terra har en total verdi låst (TVL) på 28 milliarder dollar. Noen av de største applikasjonene i økosystemet er noen av de største i bransjen.

For eksempel er Anchor Protocol den største DeFi-plattformen bygget ved hjelp av Terras teknologi. Den har en TVL på 15 milliarder dollar og er fortsatt i en sterk vekstbane. Deretter følger Lido, som har en TVL på 8,22 milliarder dollar, og Astroport som har 1,6 milliarder dollar. Andre ledende DeFi-apper bygget med Terra er blant andre Stader, Mirror Protocol og Prism Protocol.

Det som er bemerkelsesverdig er at 11 apper i Terras økosystem har en TVL på mer enn 100 millioner dollar. Dette er et betydelig antall med tanke på at økosystemet fortsatt er lite og i vekst.

Terra pris ytelse

En annen grunn til at Terra er min beste kryptovaluta er at ytelsen har en tendens til å være ukorrelert med Bitcoin og andre mynter. For eksempel, som vist nedenfor, hoppet LUNA til et all-time high i 2021. På den tiden var Bitcoin fortsatt betydelig under all-time high. Dessuten har den utkonkurrert Bitcoin og andre mynter gjennom årene, noe som gjør den til en god mynt å kjøpe.