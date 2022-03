Mina (MINA) har iscenesatt en fantastisk bedring de siste to handelsdagene. Økningen ble i stor grad utløst av nyheter om at store investorer strømmet penger inn i prosjektet. På et tidspunkt klarte mynten å gå over månedlige høyder før den trakk seg tilbake. Men kan dette momentumet holde? Vi vil diskutere det nedenfor, men først, her er noen tips:

Mina (MINA) har rapportert tosifrede gevinster de siste to dagene.

Mynten handlet til $2,08, opp rundt 18% på 24 timer.

Vi forventer at denne økningen vil fortsette langt ut i helgen.

Datakilde: Tradingview

Mina (MINA) – kan farten holde?

Mina (MINA) har ikke hatt det så bra. Som de fleste mynter på markedet, var den i stor grad utsatt for motvinden i krypto. Som sådan har den tilbrakt mange dager i minus. Men det vi har sett de siste to dagene har vært intet mindre enn en avgjørende reversering.

Mynten har steget med doble sifre begge dager. På et tidspunkt steg den til og med over 2,35 dollar, det høyeste nivvået den har vært på siden februar. Mina (MINA) har også steget over 40 % sammenlignet med den laveste prisen registrert i mars.

Vi forventer at dette bullish oppløpet fortsetter langt ut i helgen. Tross alt er Mina (MINA) nå godt over sine 25- og 50-dagers enkle glidende gjennomsnitt. RSI-avlesningen viser også positivt momentum på vei inn i helgen.

Hva er Mina (MINA)?

Mina (MINA) er et innovativt blokkjedeprosjekt som planlegger å lage distribuerte betalingssystemer. Det er et relativt unikt prosjekt som ser veldig underpriset ut. Vi begynner også å se at store investorer kommer inn i MINA.

Dette kan bare være et godt tegn for fremtidsutsiktene for denne mynten. Hvis du er ute etter noe å kjøpe og låse opp langsiktige gevinster, er det ingen grunn til at du ikke bør sjekke ut Mina (MINA).