MINAs fremtid ser bra ut etter sikring av 92 millioner dollar

Mina har samlet inn 92 millioner dollar fra investorer, penger som vil gå til å utvide økosystemet.

Mina ønsker å bli ledende innen Zero-Knowledge smarte kontrakter.

Mina er for tiden på en oppgående trend ettersom investorer satser på høyere priser etter den nåværende finansieringsrunden.

Mina MINA/USD er et av de mest lovende prosjektene for øyeblikket. Det er en av kryptovalutaene som jobber mot personvernfokuserte smarte kontrakter. Dette er en stor sak fordi ettersom Web 3.0 blir levende, vil personvern bli en av de viktigste tingene folk vil fokusere på. Det er bare logisk med tanke på at en del av de største problemene med Web 2.0 er sentralisering av makt i hendene på noen få store selskaper og kommersialisering av personopplysninger.

Foruten å fokusere på et av de største aspektene ved kryptomarkedet, har Mina nå ressursene til å gå videre med planene sine. Den 17. mars kunngjorde Mina at de hadde samlet inn 92 millioner dollar i en finansieringsrunde ledet av kryptotungvektere som FTX Ventures, Three Arrows og andre investorer.

Mina har til hensikt å bruke disse pengene til å aktualisere målet om å bli nummer én blokkjede i utviklingen av Zero-Knowledge Smart Contracts.

Dette trekket ser ut til å ha begeistret investorer, noe som gjenspeiles i prishandlingen. Mina har økt med 36 %, et av de beste resultatene denne uken. Mina fortsetter å få oppsidemomentum, en indikator på at investorer forventer at den vil nå enda høyere priser på kort til mellomlang sikt.

Glidende gjennomsnitt peker på flere gevinster

Kilde: TradingView

I løpet av de siste 24 timene har Mina gått oppover. I denne perioden har 20-dagers MA vært høyere enn 50- og 100-dagers glidende gjennomsnitt. Dette er en indikator på at prisen stiger i et akselerert tempo. Hvis kjøpsvolumene øker i hele kryptomarkedet, kan MINA lett teste priser over $3 på kort sikt.

Sammendrag

Mina har momentum oppover for øyeblikket. De glidende gjennomsnittene blir alle bullish, noe som indikerer at MINA kan teste høyere priser på kort sikt. Denne prishandlingen har blitt utløst av nyheter om at MINA hadde samlet inn 92 millioner dollar fra investorer, som den vil bruke til å la økosystemet sitt vokse.