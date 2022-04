MinePlex-prisen har steget siden 6. april, og dens bullish trend ser ut til å ta fart hver dag.

I skrivende stund handlet PLEX for $1,91; opp 49,95 % de siste 24 timene. Den har nådd en daglig topp på $2,0 og en daglig bunn på $1,18.

For øyeblikket er dets handelsvolum på 15,6 millioner dollar, noe som er litt høyere enn det den hadde 6. april med et handelsvolum på 15,09 millioner dollar.

I denne artikkelen vil vi fokusere på faktorene som får prisen på PLEX til å øke.

Hvorfor stiger prisen på MinePlex?

Før vi fordyper oss i årsakene bak prisøkningen, la oss først forklare hva MinePlex er for de som kommer over begrepet for første gang.

I et nøtteskall er MinePlex en mobil kryptobank som gjør det mulig for brukere å bruke fiat eller kryptovalutaer for overføringer, betalinger og bankoperasjoner. Den har to native tokens, nemlig PLEX og MINE.

PLEX-tokenet fungerer som et betalingsinstrument og som et aktivum i økosystemet, og har en matematisk algoritme som gjør at det kan ha en forutsigbar prisøkning. MINE-tokenet er derimot et ikke-flyktig token og det gir verditilgang til systemets tjenester.

MinePlex har fire hovedkomponenter i sitt økosystem: en nettbutikk MinePlex.Marketplace, et betalingssystem Mineplex.Money, en ny digital bankapp Mineplex.Finance og en forretningsutviklingsplattform MinePlex.Payment.

Nå, til årsaken bak den bullish trenden til PLEX-prisen.

Ny digital bankapp, MinePlex.Finance, lanseres

En av hovedfaktorene som har resultert i den nåværende prisøkningen er den nylige lanseringen av en ny digital bankapp, MinePlex, som har ført til at myntprisen har gått til himmels.

I følge en pressemelding vil den nye appen bygge bro over de viktigste fiat-valutaene med PLEX-tokens:

«MinePlex.Finance er uavhengig av MinePlex-plattformen, selv om det krever bruk av prosjektets egne PLEX-tokens for å kunne bruke det. Den kommer som en avansert løsning som kan brukes som en digital konto, en betalingsapp eller en mobillommebok for PLEX-tokens og hovedfiat.»