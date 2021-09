Selskapet forventer også å børsnoteres på NASDAQ på onsdag

Bitcoin-minere Greenidge Generation Holdings er klare for å gjennomføre en fusjon med techselskapet Support.com, ifølge et dokument fra amerikanske SEC. Greenidge, som både driver med Bitcoin-mining og kraftproduksjon, og det NASDAQ-oppførte Support.com begynte først å snakke om fusjonen i mars. Avtalen skal visstnok være en aksje-for-aksje-transaksjon som gjennomføres i Q3.

Etter at selskapene har ferdigstilt fusjonsavtalen vil Support.com i praksis bli et datterselskap av Greenidge. Når fusjonen er gjennomført vil Greenidges ordinære aksjer gå live på NASDAQ. De vil trades under tickeren «GREE» fra onsdag 15. september.

De to selskapene bekreftet bytteforholdet for de individuelle aksjene. I en del av kunngjøringen sto det, «I henhold til fusjonsavtalens vilkår […] vil hver ordinære Support.com, Inc.-aksje som utstedes umiddelbart før tidspunktet for utførelse bli kansellert, og automatisk konverteres til retten til å motta 0,115 ordinære Greenidge-aksjer, samt kontanter i stedet for eventuelle fraksjoner av ordinære Greenidge-aksjer som oppstår etter denne utregningen.»

Support.com, som leverer løsninger for kundestøtte og teknisk support, skal også gi Greenidge $33 millioner som en del av avtalen, ifølge de opprinnelige SEC-dokumentene.

«Support.com, Inc. forventes å gi Greenidge et beløp på $33 millioner. Pro forma fusjonen har de to selskapene en sammenlagt netto kontantbeholdning på over $70 millioner.»

Greenidges administrerende direktør Jeff Kirt beskrev avtalen som både fordelaktig og nødvendig for selskapet.

«Denne fusjonen er et viktig steg for Greenidge i vårt mål om å videreutvikle vår eksisterende, integrerte plattform for Bitcoin-mining, og produksjonen av rimelig elektrisitet med lavere karbonutslipp.»

Kirt vil fortsette som administrerende direktør etter fusjonen. Support.coms leder Lance Rosenzweig kommer til å forbli administrerende direktør av datterselskapet.

Greenidge virker bestemte på å oppnå sitt mål om 100% karbonnøytral Bitcoin-mining. I mai lovte selskapet å kjøpe karbonkompensasjon for å kunne bli karbonnøytrale fra årets andre halvdel og fremover. Mining-selskapet publiserte også en kunngjøring hvor de lovte å omfordele og kanalisere deler av fortjenesten sin til arbeid for fornybar energi.