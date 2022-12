Mistet 100 BTC fra svindelbørsen QuadrigaCX

Viktige takeaways

QuadrigaCX begjærte seg konkurs i 2019 etter at administrerende direktør Gerald Cotten døde under mystiske og plutselige omstendigheter

Cotten ble hevdet å være den eneste med tilgang til kalde lommebøker som inneholder midler

Cotten ble senere avslørt for å ha svindlet kunder, med QuadrigaCX en Ponzi-ordning

Over 100 BTC ble overført ved en feiltakelse til en lommebok i 2019 etter konkursinnleveringen, med konkursboer EY som sa at midlene nå var tapt da ingen hadde tilgang

Denne helgen våknet lommebøkene igjen, med midler overført til en kryptoblandingstjeneste

Sovende bitcoin- lommebøker som tilhører en kontroversiell børs (nei, ikke den) QuadrigaCX våknet denne helgen. Over 100 bitcoins knyttet til den nedlagte børsen ble flyttet ut av kalde lommebøker som til nå ble antatt å være lommebøker som ingen hadde tilgang til.

QuadrigaCX, for alle som ikke kjenner til den, er børsen grunnlagt av Gerald Cotten og gjenstand for det fengslende Netflix-dramaet «Trust No One: The Hunt for the Crypto King». Det var en av de tidlige mainstream-børsene, og håndterte over 80% av kanadiske Bitcoin-volumet på et tidspunkt. Det eneste var at det hele var en svindel.

Hva skjedde QuadrigaCX?

Den begjærte seg konkurs i 2019 med nær 200 millioner dollar tilgode til kunder. Det ble senere avslørt å være en Ponzi-ordning, med Cotten som åpnet kontoer under aliaser og krediterte seg selv med fiktive saldoer, som han deretter handlet mot intetanende kunder. Han levde et dobbeltliv hele tiden, og utvekslingen var ikke annet enn en front for et gammeldags Ponzi-opplegg.

Det fire store selskapet Ernest and Young (EY) er konkursboer, og det ble oppstod ekstra intriger da det rapporterte at selskapet ved en feiltakelse sendte 100 bitcoins til en lommebok det ikke hadde tilgang til.

«Den 6. februar 2019 overførte Quadriga utilsiktet 103 bitcoins…til Quadriga kalde lommebøker som selskapet for øyeblikket ikke har tilgang til. Monitoren jobber med ledelsen for å hente denne kryptovalutaen fra de forskjellige kalde lommebøker, hvis mulig.»

CEO dør under mystiske omstendigheter

Grunnen til at denne lommeboken var utilgjengelig, er selvfølgelig fordi administrerende direktør Cotten døde under mystiske omstendigheter mens han reiste, og skapte en million konspirasjonsteorier. Han var tilsynelatende den eneste som hadde nøklene til offline lommebøker som inneholdt kryptoen, og det er grunnen til at så mange anklaget ham for å ha forfalsket sin egen død.

Denne helgen ble den kalde lommeboken som mottok disse 100 BTC i 2019 plutselig aktiv igjen. Den sendte 36 BTC fra denne lommeboken og 33 BTC fra denne lommeboken , som var to av de største transaksjonene. Men mer enn beløpet er destinasjonen interessant – myntene ble sendt til blandingstjenesten Wasabi, som skjuler kilden og destinasjonen til kryptofond.

Hva betyr det?

Så, lever Gerald Cotten i beste velgående, og graver i sine Bitcoins?

Magdalena Gronowska, en konkursinspektør og medlem av Quadrigas kreditorkomité, sa at midlene ikke ble flyttet av EY. Og tidligere rapporter fra EY sa at Cotten var den eneste med tilgang til lommebøkene.

Ærlig talt, ingen vet. Dette er bare enda et mysterium i en historie som allerede var så bisarr, forvirrende og lyssky som det kunne bli. Det eneste vi vet med sikkerhet er at Gerald Cotten var en svindel og QuadrigaCX var en svindel, og nå flyttes mynter som visstnok bare han hadde kontroll over – som ble antatt tapt.

Så enten er Cotten i live, eller så har noen andre tilgang til disse lommebøkene. Men hvis dette er legitimt, la meg spørre deg dette: hvorfor sender de pengene til en blandingstjeneste?