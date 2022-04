Verdens største børs etter handelsvolum kommer med offisiell notering av MobileCoin (MOB) klokken 10:00 (UTC) i dag, som er bare 30 minutter fra nå på publiseringstidspunktet! Handelsparene som er tilgjengelige for denne mynten vil være MOB/BTC, MOB/BUSD og MOB/USDT.

Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe MobileCoin, er denne guiden for deg.

Topp steder å kjøpe MobileCoin nå

Hvis du ønsker å smi mens jernet er varmt, bør du ta litt MOB nå før det går live på Binance. Når det skjer, vil prisen sannsynligvis stige dramatisk.

Hvordan gjøre det?

FTX

FTX er en Cryptocurrency Exchange bygget av handelsmenn, for handelsmenn.

Hva er MobileCoin?

MobileCoin er den første karbonnegative kryptovalutaen. Den er designet for å brukes som digitale kontanter på telefonen din. MobileCoin Foundation koordinerer og oppmuntrer et globalt fellesskap av utviklere som jobber sammen for å skape et enklest mulig kryptert betalingsnettverk.

Plattformen kan skryte av enkel lommebokgjenoppretting. Du kan gjenopprette lommeboken din hvis du mister telefonen uten å stole på en leverandør med dine private nøkler.

Hele hovedboken er ugjennomsiktig, med individuelle transaksjoner som er kryptografisk beskyttet, og nettverket bruker fremadrettet hemmelighold.

De fleste transaksjoner tar mindre enn ti sekunder, så betalinger skjer umiddelbart. Sist men ikke minst er plattformen miljøvennlig, og gir intuitiv sikkerhet i stor skala uten elektrisk avfall.

Bør jeg kjøpe MobileCoin i dag?

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme opp med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

MobileCoin-prisprediksjon

Digital Coin Price er bullish på MOB. Den ble handlet for litt over $5 i skrivende stund. Deres spådom er som følger:

2022: $6,47 – $7,59

2023: $7 – $8

2024: $6,50 – $10

2025: $9,11 – $11

