Monero sin XMR-pris vakler etter hvert som regjeringer rundt om i verden regulerer krypto. Metacade sitt presale forblir upåvirket.

Ettersom reguleringer av kryptovaluta fortsetter å true fremtiden til Web3, søker mange investorer de sikreste kryptoene å investere i. Mens Monero (XMR) har vært et ledende prosjekt innen blokkjede-bevegelsen en stund, ser Metacade (MCADE) nå ut som et bedre langsiktig alternativ.

Monero opplevde en katastrofal prisutvikling takket være inngrepet i reguleringen av kryptovaluta. I mellomtiden fortsetter Metacade sin massive suksess i de tidlige stadiene. Så hvilket prosjekt er den beste langsiktige investeringen?

Hvordan påvirker kryptovalutaregulering bransjen?

Som en ledende blokkjede fokusert på personvern er fremtiden til Monero i fare. Regulering av kryptovaluta har slått ned på private protokoller i kjølvannet av Tornado Cash-hendelsen i 2022. Tornado Cash var en protokoll som gjorde blokkjedetransaksjoner usporbare, noe som førte til arrestasjonen av grunnleggeren.

Denne nyheten har sådd tvil om fremtiden til Monero og XMR-prisen i fremtiden. XMR-prisen har et tidligere toppnivå på over $ 500, men nå søker investorer sikrere investeringer på grunn av stor regulering av kryptovaluta.

Et av de mest populære alternativene for kryptoinvestorer i nyere tid har vært Metacade . MCADE sitt token-presale har tiltrukket seg 12,6 millioner dollar på 17 uker siden prosessen ble publisert – på grunn av et sterkt verdiforslag og evnen til å betjene et stort antall brukere over tid.

Hva er Monero?

Monero er en av de eldste kryptovalutaene på topp 50, og ble opprettet i 2014. Den bruker en proof-of-work konsensusmekanisme og avansert kryptografisk teknologi for å maskere identiteten til brukerne. Som en av de mest populære private blokkjedene har Monero vært et ledende prosjekt innen Web3 siden den først ble lansert.

Mens de fleste blokkjeder har en offentlig hovedbok som registrerer private adresser, transaksjonsbeløp og mer informasjon som kan spores tilbake til avsenderen, skjuler Monero mye av disse dataene. Som et resultat er det helt privat og sikkert å sende penger over Monero-blokkjeden.

Kan XMR-prisen nå $ 200 i 2023?

XMR-prisen har falt 70 % siden den nådde sitt toppnivå i 2021. Etter Tornado Cash-hendelsen og innstramming av kryptovaluta-regelverket, har mange eksperter antydet at XMR-prisen kan slite med å gjenvinne sitt tidligere prisnivå.

Et hovedmål for XMR-prisen er $ 200. Monero møter hard motstand på dette prisnivået, og den kan slite med å slå gjennom i løpet av de kommende årene. XMR sin prisutvikling vil være dominert av usikkerhet så lenge Monero forblir en bransjeledende privat blokkjede på grunn av pågående kryptovaluta-reguleringer.

Hva er Metacade?

Metacade er den første fellesskapsdrevne arkaden. Plattformen kombinerer avansert inntjeningsmekanikk med den største samlingen av blokkjede-arkadespill for å levere en omfattende GameFi-opplevelse.

Metavers-arkaden vil være hjemsted for et enormt utvalg av forskjellige titler, og det vil også bli et sentralt knutepunkt for Web3-brukere. Dette er fordi Metacade sitt tilbud går utover arkaden, ettersom brukere kan avdekke noen av de beste alfaene i blokkjede-gaming-universet direkte gjennom plattformen.

Hvordan fungerer MCADE?

MCADE-tokenet vil bli brukt til å betale for belønninger i arkaden. Metacade tilbyr både tilfeldig spilling og gaming på konkurransenivå, slik at spillere kan spille solo eller bli med i betalte turneringer for sjansen til å vinne store kryptopremier.

Fellesskapshuben vil også belønne innholdsskapere gjennom Create2Earn-mekanikken. Brukere kan bidra ved å legge ut spillanmeldelser, dele alfa, samhandle med andre medlemmer av fellesskapet direkte og tjene MCADE-tokens i prosessen.

Metacade annonserer også jobber for Web3-brukere gjennom sin Work2Earn-funksjon. Enten du leter etter frilansarbeid, deltidsjobber eller heltidsroller hos store Web3-selskaper kan Metacade koble fagfolk til spennende nye stillinger.

Kan MCADE nå $ 1 i 2023?

MCADE token-presale har fått massiv oppmerksomhet på grunn av det store potensialet det nye prosjektet viser. Når presale er fullført vil MCADE bli lansert på børser, noe som kan øke kjøpspresset ytterligere.

Eksperter spår stor avkastning for Metacade i 2023 og videre, med $ 1 som et viktig prismål i år. Ikke bare vil tokenet gå live på børser i 2023, men metavers-arkaden vil også åpne dørene og begynne å tilby en spennende GameFi-opplevelse til spillere fra hele verden.

MCADE vs. XMR-prisprognose: Hvilken er den beste investeringen?

Ettersom reguleringen av kryptovaluta fortsetter å slå ned på personvernfokuserte protokoller, virker Monero som en risikabel langsiktig investering. På den annen side begynner Metacade å gjøre seg bemerket som et ledende prosjekt innen blokkjede-gaming, noe som gir den et enormt potensial for fremtiden.

Metacade ser uten tvil ut som den beste investeringen akkurat nå. Investorer må imidlertid være raske med å kjøpe MCADE til best mulig pris, siden verdien av MCADE stiger fra $ 0.008 til $ 0.02 under presale. Web3-prosjekter som Metacade er sterkt favorisert av regulering av kryptovaluta sammenlignet med prosjekter som beskytter brukernes anonymitet, så det vil være fascinerende å se hvordan fremtiden utspiller seg for disse to prosjektene.