Monero stiger jevnt, øker 7 % i dag: Her kan du kjøpe

Monero har steget jevnt og trutt siden den har holdt løftet om en desentralisert utveksling bygget på personvern, hastighet og lavere avgifter. Hvis du vil vite mer om Monero, om det er verdt å kjøpe, og de beste stedene å kjøpe Monero nå, trenger du ikke lete lenger enn denne hurtigguiden.

Monero ble lansert i 2014 med et enkelt mål: å la transaksjoner foregå privat og anonymt. Selv om det ofte antas at BTC kan skjule en persons identitet, er det ofte lett å spore betalinger tilbake til den opprinnelige kilden fordi blokkjeder er gjennomsiktige. På den annen side er XMR designet for å skjule både sendere og mottakere gjennom bruk av avansert kryptografi. Teamet bak Monero sier at personvern og sikkerhet er deres største prioriteter, med brukervennlighet og effektivitet i andre rekke. Den har som mål å gi beskyttelse til alle brukere – uavhengig av hvor teknologisk kompetente de er. Totalt sett tar XMR sikte på å la betalinger gjøres raskt og rimelig uten frykt for sensur.

Monero kan være en lønnsom investering, men gevinstene kan like raskt gå tapt. Gjør markedsundersøkelser og les prisanslag før du bestemmer deg for om det er verdt å kjøpe. Følgende avsnitt kan hjelpe.

CoinPriceForecast spår XMR til å være verdt $260 ved slutten av 2022. DigitalCoinPrice er enda mer bullish. Nettstedet forventer en pris på $335 ved slutten av 2022. WalletInvestor er lik i sin egen spådom, og forventer at mynten når $321 i samme tidsramme. Den største oksen er Gov Capital, som forventer at Monero nesten vil dobles i løpet av det neste året. Nettstedet tar sikte på en pris på $379 for mynten i 2022.

Exciting to see the promise of a decentralized exchange built on the privacy, speed, and low fees of the #Monero network getting closer to realization!

Follow @HavenoDEX and check out their open bounties if you'd like to earn some $XMR and help:https://t.co/jwUHNy18CE https://t.co/7AxtXH1I1t

— Monero || #xmr (@monero) December 28, 2021