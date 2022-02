Monero (XMR) faller fra avgjørende forsyningssone på $180

Monero (XMR) har sett noen anstendige rallyer de siste dagene. Mynten har imidlertid ikke klart å gå forbi en avgjørende forsyningssone, og har falt kraftig derfra. Så, hva er det neste for dette populære personverntokenet? Vel, noen analyser følger nedenfor, men først, her er noen høydepunkter:

Monero (XMR) har slitt med å fjerne den avgjørende forsyningssonen på $180 og har falt kraftig hver gang

På pressetidspunktet handlet personverntokenet til rundt $168, ned med omtrent 6% i 24-timers intradaghandel.

Okser må forvandle $180 fra et tilbud til en etterspørselssone hvis XMR skal øke ytterligere over $200.

Datakilde: Tradingview

Monero (XMR) – Prisprediksjon og analyse

Monero (XMR) har hatt sine oppturer og nedturer gjennom årene. Mynten har møtt flere regulatoriske problemer og måtte avnoteres på noen større børser. Men dette har ikke stoppet mynten fra å virkelig stige.

Etter å ha kommet under et voldsomt salgspress i starten av året, har XMR kommet seg kraftig opp. Men okser har slitt med å ta pristiltak over forsyningssonen på $180. Ettersom tradere tar profitt i denne sonen, har XMR falt kraftig hver gang den har testet den terskelen.

Hvis okser skal ta XMR over $200, må de overvinne $180-merket. Hvis de ikke gjør det, er det sannsynlig at mynten vil falle tilbake til sin nåværende etterspørselssone på $140. I skrivende stund handlet Monero (XMR) for $168.

Er Monero (XRM) verdt å kjøpe?

Mange personverntokens har kommet ut de siste årene. Men Monero (XMR) rangerer fortsatt blant de mest suksessrike. Etter å ha nådd toppen på $519 i mai i fjor, har XMR ikke klart å teste disse nivåene på nytt.

Denne nedtrenden gir dip-kjøpere en perfekt sjanse til å komme inn. Selv om det kan ta lengre tid før XMR kommer tilbake til $500, er det fortsatt nok oppside til å gi god avkastning fra gjeldende pris.