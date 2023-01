Monero (XMR) prisprognose 2025 — her er grunnen til at investorer foretrekker Metacade (MCADE)

I følge ledende bransjeeksperter er GameFi og play-to-earn (P2E) satt til å eksplodere i 2023-2025. Nye markedsaktører i denne sektoren får allerede betydelig innpass hos investorer, ofte på bekostning av mer etablerte aktører i det bredere markedet. Monero prisprognose 2025 illustrerer denne trenden. Det er tydelig at mange investorer nå velger kryptospill som Metacade fremfor Monero. Les videre for å finne ut hvorfor.

Metacade spås en lysende fremtid

På kort tid har den stigende stjernen Metacade blitt en av de mest omtalte aktørene i GameFi-sektoren. Metacade ser ut til å lede an ved konvergensen av tre nøkkelområder: Metavers, arkadespill og krypto. Plattformens mål er å bli nummer 1 Web3 felles møtested for spillere, utviklere, investorer og kryptofanatikere.

Metacade har vist seg å være enormt populær blant investorer fordi den tilbyr reell verdi til kryptospilling. Blokkjedespillere vil glede seg over et uovertruffent utvalg av spill med ekte P2E-potensial. Utviklere drar nytte av en plattform der de kan teste og markedsføre spillene sine, kjøre konkurranser og finne nye ansatte. Investorer og kryptofans kan generere inntekter gjennom lønnsomme investeringer og satsingsmuligheter.

Slik fungerer Metacade

Mark Twain sa en gang de berømte ordene «Finn en jobb du liker å gjøre, og du trenger aldri å jobbe en dag i livet.» Dette sitatet gjelder definitivt Metacade-spillere, som kan tjene gjennom Play2Earn-spillene, Compete2Earn-konkurransene og turneringene, Create2Earn- kreativt innhold og Work2Earn-testing og ansettelse. Metacade kobler spillere og utviklere direkte sammen, og åpner muligheter for markedsundersøkelser, nye spill og rekruttering.

For å understreke sitt engasjement for medlemmene, skaper Metacade spennende potensial med sitt Metagrants-initiativ. Metagranter gir midler til designere for å utvikle spennende nye spill på plattformen — en faktor i Metacades fellesskapsbaserte modell som til slutt fører til opprettelsen av en full Dao. Det er klart at alle deler av Metacade-felleskapet vil dra nytte av synergiene på tvers av gruppen.

Monero sin hemmelighet

Grunntanken bak Monero (XMR) er enkel: Den tilbyr peer-to-peer valutatransaksjoner som er hemmelige, anonyme og umulig å spore. Den smarte funksjonaliteten er Monero (XMR) sin største styrke — og den største svakheten. Det er mange som har legitime grunner til å ønske å holde virksomheten sin privat. Men det er også andre som ønsker å foreta hemmelige transaksjoner for å dekke over ulovlige aktiviteter som narkotikahandel, korrupsjon eller svindel.

I kjølevannet av FTX-krakket etterlyser mange som tapte store pengesummer at det innføres strammere og tøffere reguleringer . Det er klart at hvis organisasjoner som SEC innfører denne reguleringen, kan det i beste fall gjøre Monero (XMR) sin posisjon utfordrende og i verste fall uholdbar.

Metacade (MCADE) topper Monero (XMR)

Mens Monero må bekymre seg for virkningen av nye forskrifter, har ikke Metacade en slik frykt. Den kan se frem til å bli en del av en markedssektor som bare går én vei. Metacade sin solide forretningsmodell som forbinder alle sider av krypto gaming-fellesskapet, har oppnådd velvilje hos både ekspertanalytikere, utviklere, spillere og investorer.

Dessuten spår noen erfarne observatører store ting når den lanseres — spesielt for investorer som drar nytte av presale . Alt tatt i betraktning er det lett å se hvorfor Metacade helt klart er den beste investeringsmuligheten sammenlignet med Monero.

Metacade (MCADE) prisprognose

Du kan fortsatt kjøpe deg inn i Metacade til beta prelanseringsprisen på $ 0,01. Den anslåtte lanseringsprisen ser allerede ut til å sikre en gunstig avkastning for tidlige investorer. Men det er når P2E-markedet virkelig begynner å ta av at ting kan bli interessant.

Investorer i Sandbox (SAND) så en 100x ROI på høyden av markedet ved lanseringen, og det er en sjanse for at Metacade kan gjenta denne prestasjonen mellom 2023 og 2025, noe som gjør den bedre å satse på enn Monero sin prisprognose.

Men du må være rask for å få mest mulig ut av Metacade sitt presale siden den første fasen selger raskt ut.

Monero (XMR) prisprognose

Det er viktig å ta en rekke hensyn når vi ser på Monero prisprognose frem til 2025. For det første, hvis volumene holder seg lave trenger ikke folk å bruke Monero. For det andre, hvis regulatorer presser hardt på for større åpenhet, kan det skape problemer for Monero sine hemmelige tjenester. Og for det tredje er det alltid en sjanse for at Monero kan bli hacket, og dermed skade omdømmet.

Av disse grunnene er Monero prisprognose 2025 ingen økning og står på 2022-prisen $ 145,38.

Investorer foretrekker Metacade fremfor Monero

Når du skal velge mellom Metacade og Monero er det ikke en vanskelig avgjørelse. Den ene er en spennende, innovativ nykommer i en blomstrende sektor. Den andre tilbyr en tjeneste som realistisk sett kan bli forbudt av regulatorer som ønsker å rydde opp i kryptoindustrien. Det er ikke rart at investorer velger Metacade (MCADE) fremfor Monero (XMR). Du kan bli med ved å benytte anledningen til å kjøpe til presale-pris.

