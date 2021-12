Solana er den femte største kryptovalutaen etter markedsverdi. Det har gått veldig bra i det siste. Melania Trump kunngjorde at hun ville lansere NFT-er på blokkjeden sin. Det er ikke sikkert om det har noe med følgende å gjøre, men i dag er Solana opp nesten 4 %. Denne artikkelen forklarer hva Solana er og hvor du kan kjøpe Solana.

Solana er et svært funksjonelt åpen kildekode-prosjekt som bygger på blokkjedeteknologiens tillatelsesløse natur for å tilby desentraliserte finansieringsløsninger (DeFi). Mens ideen og det første arbeidet med prosjektet startet i 2017, ble Solana offisielt lansert i mars 2020 av Solana Foundation med hovedkontor i Genève, Sveits.

Solana-protokollen er designet for å lette oppretting av desentralisert apper (DApp). Den har som mål å forbedre skalerbarheten ved å introdusere en proof-of-history (PoH) konsensus kombinert med underliggende proof-of-stake (PoS) konsensus for blokkjeden.

Solana kan være en lukrativ investering, men ta alle anbefalinger med en klype salt. Aldri risiker mer penger enn du har råd til å tape.

WalletInvestor er veldig positivt på Solana. De spår at prisen kan gå opp til $552 på ett år. Inntektspotensialet er +207 % på ett år. I 2026 tror de at Solanas fremtidige pris vil være så mye som 2043 dollar.

