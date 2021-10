Over 50% av stemmene må være i favør for at forslaget skal vedtas

Avstemningen, som skal avgjøre hvorvidt ofrene av den infamøse hackingen av Mt. Gox-børsen skal motta noen erstatning, avsluttes fredag 8. oktober.

Avstemningen er en del av rehabiliteringsprosessen som ble begjært etter en langvarig kamp i retten, hvor brukere som har tapt sine midler potensielt kan få erstatning dersom det ender med flertall i avstemningen.

Mt. Gox var den største Bitcoin-børsen i kryptoindustriens tidlige år. Etter at den ble lansert i 2011 tiltrakk børsen seg mange investorer som ønsket å kjøpe BTC på en enkel måte. Etterhvert snudde lykken for børsen, da de ble utsatt for en rekke sikkerhetsbrudd.

Angrepene skjedde mellom 2012 og 2014, og inkluderte et av de største tapene som følge av en hacking i kryptohistorien da børsen annonserte at hackere hadde stjålet Bitcoin til en verdi av over $450 millioner.

Børsen gikk konkurs like etter, og etter en langvarig rettssak i Japan angående kompensasjon ble det satt opp en avstemning som skulle avgjøre hvorvidt de involverte partene kunne bli enige om en erstatningsordning.

Avstemningen, som ble åpnet 31. mai 2021, krever at mer enn 50% av de berørte personene er enige for at løsningen skal bli vedtatt.

Erstatningsoppgjøret vil begynne dersom flertallet av stemmene sier seg enige i rehabiliteringsplanen, innføringen må også godkjennes av Tokyos distriktsrett.

Dersom noen ikke avgir sin stemme vil deres stemme automatisk regnes som en stemme mot erstatningsplanen. Med tanke på hvor lenge saken har pågått, og at mange av de involverte kanskje ikke avgir sin stemme, er det godt mulig at fredagens frist passerer uten at det blir gjort noe mer.

Prisen på Bitcoin har skutt til himmels i tiden etter hackingen, og BTC nådde over $64 000 i 2021. I mars 2014 lå Bitcoinprisen rundt $630.