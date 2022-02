Munger sa at Kina var «klokere» ved å forby kryptohandel, og at USAs manglende handling er som å slippe en «dårlig ånd ut av flasken».

Charlie Munger, nestleder i Berkshire Hathaway, sier at den amerikanske regjeringen gjorde en "stor feil" ved ikke å forby handel med kryptovaluta, og sa at "en dårlig ånd" har kommet ut av flasken.

The Daily Journal Chairman uttalte det under et intervju med Yahoo Finance onsdag.

I det omfattende intervjuet sa Munger til Yahoo Finances Andy Serwer at Bitcoin, til tross for sin enorme suksess gjennom årene og økende mainstream-aksept, fortsatt er den ideelle valutaen for utpressing, blant andre negative ting.

Veteraninvestoren, som har vært kritisk til Bitcoin og kryptohandel, mener regjeringen burde ha slått ned på sektoren.

" Jeg tror ikke det er bra at landet vårt blir gal av bitcoin og lignende ," legger han til.

Han bemerket at han ikke forstår hvorfor en "sivilisert regjering" vil tillate Bitcoin å komme inn i betalingssystemet, gitt at det er "drevet av en gjeng med mennesker som ønsker å bli rike raskt for å gjøre veldig lite for sivilisasjonen?"

Etter hans mening var Kina "klokere" enn USA for å forby kryptohandel.

På spørsmål om spådommene hans om hva han tror kommer til å skje angående kryptoregulering i USA, var Munger enda mer kritisk.

“ Du slipper en dårlig ånd ut av en flaske, Gud vet hva som skjer. Jeg tror det var en stor feil å tillate det i det hele tatt , sa han.

Berkshire-nestlederen kritiserte også regulatorer som slutter seg til kryptofirmaer etter at de forlater sine offentlige jobber, og bemerket at slike grep gjør det vanskelig for myndighetene å komme med "kloke beslutninger om slike ting som Bitcoin."

Mungers kommentarer gjenspeiler Warren Buffet, milliardærinvestoren og styreleder i Berkshire Hathaway. Buffet har tidligere kritisert Bitcoin som «rottegift i kvadrat».

Bemerkningene kommer også ettersom den amerikanske regjeringen ser ut til å regulere kryptosektoren, men med Fed og US Securities Exchange Commission som i 2021 bemerket at de ikke vurderte et forbud mot krypto.

Bortsett fra Kina, er land som har vært i nærheten av å forby kryptohandel Russland og India. Begge har foreløbig ikke gått den samme veien som Kina.