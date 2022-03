Dogecoin økte etter at Musk sa at han ikke ville selge kryptoene sine.

Dogecoin stiger etter at Elon Musk annonserte at han ikke vil selge kryptoene sine.

Flyttingen er en stor sak og viser at Elon Musk fortsatt har makt over Dogecoin.

Dogecoin er fortsatt rekkeviddebundet, akkurat som resten av markedet.

Dogecoin ( DOGE ) er den største av meme-myntene som ble fremtredende i 2020. Mens meme-myntfeberen har avtatt betydelig, er Dogecoin fortsatt en av myntene med størst sannsynlighet for å stige dersom markedet blir bullish igjen. Det er fordi den har støtte fra Elon Musk, en av de rikeste menneskene i verden og en mektig stemme innen krypto.

Hans makt var tydeligst i mai 2021, da prisen på Bitcoin falt etter at han stilte spørsmål ved dens miljømessige legitimitet. I dag ble hans innflytelse på markedet forsterket etter at han uttalte at han ikke ville selge sine kryptobeholdninger, inkludert Dogecoin.

Effekten av Musks uttalelse var en massiv oppgang i prisen på Dogecoin før den fortsatte med den rekkevidde-bundne handelen som har preget prishandlingen de siste ukene.

Implikasjonen er at Dogecoin kan være en krypto som kan gi investorer ekstraordinær avkastning når markedene blir bullish igjen. Det er fordi Elon Musk har rettet blikket mot romkolonisering og har vært veldig vokal om det. Tilbake i 2021 kunngjorde han at han så på interplanetær handel og kryptoer som en del av dette.

Han var til og med en del av et prosjekt kalt Doge-1, som hadde som eneste mål å teste anvendeligheten til Dogecoin i interplanetær handel. Selv om Doge-1-oppdraget ser ut til å ha avtatt, er det alltid utsikter til at det kan komme tilbake og enkelt presse Dogecoin til nye høyder.

Dogecoin fortsetter å handle i en rekke.

Kilde: TradingView

Som resten av markedet er Dogecoin rekkeviddebundet. Dogecoin handles for tiden mellom en øvre grense på $0,1195 og en nedre grense på $0,1104. Hvis okser bryter det øvre området ved $0,1195, kan priser over $0,13 bli truffet på kort sikt.

Men hvis bjørner tar kontroll og presser Dogecoin gjennom den nedre grensen på $0,1104, kan priser under $0,10 lett bli en realitet på kort sikt.

Sammendrag

Dogecoin økte 14. mars etter at Elon Musk sa at han ikke ville selge noen av sine kryptobeholdninger. Det viser at Elon Musk har betydelig innflytelse på Dogecoin. Hvis forsøkene hans i verdensrommet er noe å gå etter, kan Dogecoin se et massivt rally hvis han velger den for noen av romeventyrene sine.