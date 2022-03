Tradisjonelt vil de fleste som ser på fordelene til en gitt kryptomynt fokusere mye på markedsverdien. Tross alt pleier lav cap-mynter å ha mye potensiale. Men det er heller ikke noe galt med å gå for mynter som har markedsverdier på mer enn 1 milliard dollar. Her er hvorfor:

Mynter med $1 milliard i markedsverdi er utprøvd og testet i markedet.

Du vil sannsynligvis oppleve lav volatilitet med store mynter.

Handelsvolumet med store mynter er høyere, så det er enkelt å handle.

Vel, hvis du har lurt på hvilke mynter som er perfekte med en verdivurdering på mer enn 1 milliard dollar, har vi laget en fin liste som du kan følge:

Flow (FLOW)

Flow (FLOW) er det opprinnelige tokenet for Flow-nettverket. Nettverket håper å bruke kraften til desentralisert teknologi for å skape en grenseløs digital infrastruktur som vil støtte veksten av innovative apper.

Markedsverdien for FLOW-tokenet er like over 2 milliarder dollar. Mynten har også blitt handlet en stund nå, så det er nok investoraktivitet til å styrke dens legitimitet. Hvis du ser etter en langsiktig innsats å sette pengene dine i, bør FLOW være ideell.

Dash (DASH)

Dash (DASH) er et åpen kildekode, desentralisert nettverk som ønsker å lage raske og pålitelige digitale betalingssystemer. Målet for Dash er å tilby teknologien som trengs for å integrere krypto i globale betalingssystemer. Dens opprinnelige token DASH har en markedsverdi på litt over 1,1 milliarder dollar, og den kan bli større i fremtiden.

Arweave (AR)