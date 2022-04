Kryptomarkedet startet dårlig i 2022. De fleste mynter har siden kommet seg etter denne nedgangen, men de er ikke i nærheten av sine høyder. Selv om det fortsatt er flere risikoer i det bredere markedet, kan 2022 fortsatt vise seg å bli et flott år for krypto. Her er hvorfor:

Tradisjonelle aktivaklasser har underprestert sterkt, og dette kan presse investorer til krypto.

Noen av bekymringene investorene hadde ved inngangen til året, avtar sakte

Crypto er fortsatt et aktivum med høy vekst til tross for sin ustabile volatilitet

Vel, for investorer som leter etter kryptoperler som fortsatt har potensial til å gjøre det bra i 2022, her er hele listen:

Decentraland (MANA)

Selv om kryptomarkedet ble hardt rammet i starten av 2022, møtte metaverse-mynter som Decenterland (MANA) brattere fall. Myntene har kommet seg på en eller annen måte, men ligger fortsatt veldig lavt sammenlignet med tidligere forventninger.

Datakilde: Tradingview

Den gode nyheten er at interessen for metaversen vil fortsette å vokse. Som et resultat er det sannsynlig at MANA og andre metaverse-mynter vil snu ting før slutten av året.

Fantom (FTM)

Fantom (FTM) har måttet komme over flere hindere i år. Etter en dårlig start på året meldte Fantom også at en av hovedgründerne hadde forlatt prosjektet. Dette svekket investortilliten, og mynten falt. Men vi har sett litt bedring. Fantom er fortsatt et veldig pålitelig DeFi-prosjekt. Det er verdt å se på i 2022.

Loopring (LRC)