Live Rally-prisen i dag er $0,34 med et 24-timers handelsvolum på $92,4 millioner. Rally har gått opp 5,13 % de siste 24 timene. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe RLY, er denne guiden for deg.

De beste stedene å kjøpe RLY nå

Siden RLY er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe RLY ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe RLY akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din RLY

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert RLY.

Hva er RLY?

Rally (RLY) er en sosial token-orientert protokoll som lar skapere lansere sitt eget token og bygge en digital økonomi rundt arbeidet sitt.

På denne måten kan skapere som streamere, artister, musikere, spillere, idrettsutøvere eller generelle innholdsskapere samhandle med fellesskapene sine og tilby fordeler og fordeler for å rekruttere, beholde og tjene penger på følgerne deres på en friksjonsfri måte.

Hver skaper på Rally mottar en fullt tilpassbar, merket kryptovaluta de kan bruke slik de finner passende. Skapere kan for eksempel gi fans eksklusiv tilgang til innhold, arrangementer og varer, eller de kan tjene penger på fans direkte uten å betale plattformavgifter som på sosiale medier.

Fans kan vise lojalitet og støtte til skapere og låse opp eksklusive tilganger og fordeler. Både skapere og fans mottar ukentlige nettverksbelønninger i RLY.

Bør jeg kjøpe RLY i dag?

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

RLY prisprediksjon

Digital Coin Price er veldig bullish på RLY. De spår at RLY vil gå opp til $0,47 innen utgangen av dette året. Den vil nå $0,56 neste år og $0,59 i 2024. I 2026 vil den handles for $0,64 og for $1,16 i 2028. Den vil ha gått opp til $1,46 innen 2029.

