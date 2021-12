Tezos er et smart-kontraktbasert blokkjedenettverk, som tar sikte på å tilby infrastruktur som kan utvikles og forbedres over tid uten behov for en hard gaffel. Den faktiske Tezos-prisen i dag er $4,42 USD med et 24-timers handelsvolum på $180,75 millioner. Denne artikkelen deler detaljer om Tezos og de beste stedene å kjøpe Tezos nå.

Hva er Tezos?

Tezos-nettverket ligner på Ethereum med en stor forskjell: det vil aldri være fare for en hard gaffel. Dette er noe både Bitcoin og Ethereum har slitt med siden de ble opprettet. Personer som har XTZ kan stemme på forslag til protokolloppgraderinger som er fremmet av Tezos-utviklere.

Denne åpen kildekode-plattformen omtaler seg selv som "sikker, oppgraderbar og bygget for å vare" – og sier at dens smarte kontraktsspråk gir nøyaktigheten som kreves for brukssaker med høy verdi. Ifølge Tezos betyr tilnærmingen at den er fremtidssikker og vil "forbli toppmoderne lenge inn i fremtiden", noe som betyr at den kan omfavne utviklingen innen blokkjedeteknologi.

Bør jeg kjøpe Tezos i dag?

Ta alle prisspådommer og investeringsråd med en klype salt og invester aldri mer enn du har råd til å tape.

Tezos prisprediksjon

Wallet Investor spår en langsiktig økning. Prisprognosen for slutten av 2026 er $15,65. Med en 5-års investering forventes inntekten å være rundt 251 %. En investering på $100 gjort nå vil beløpe seg til $351 om 5 år hvis spådommen er riktig.

