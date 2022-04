NEAR: Dette forbeholdet bør få investorer til å bekymre seg

Etter å ha sett et stort salg i begynnelsen av året, ser det ut til at The Near Protocol (NEAR) har kommet seg helt tilbake. Faktisk begynte mynten å pare opp tap i god tid før hele markedet tok seg opp igjen, og har siden opprettholdt denne opptrenden. Her er noen detaljer:

Siden slutten av februar har NEAR steget jevnt i pris.

Mynten har brutt ulike viktige motstandssoner i prosessen.

Men økt avvikling av lange posisjoner kan bety undergang for altcoinen.

Datakilde: Tradingview

Near Protocol (NEAR) – Forstå risikoene

Det jevne hoppet som NEAR har rapportert siden slutten av februar har vært ganske imponerende. Mynten handles nå godt over sine 200- og 50-dagers enkle glidende gjennomsnitt, noe som indikerer bullish momentum.

Faktisk er NEAR en av få mynter i topp 20 som har klart å bryte 200-dagers SMA. RSI indikerer også at ytterligere oppside kommer. Mynten kan stige over $20 i dagene som kommer. Men til tross for denne imponerende opptrenden, er det én ting som burde gjøre investorene ganske bekymret.

I følge data levert av Coinglass har det vært en betydelig økning i likvidering for lange posisjoner. Dette betyr i hovedsak at investorer som hadde kjøpt NEAR for å holde det i lang tid, allerede er tom for penger. Det som nå er igjen er en stor del av shortposisjoner som er svært utsatt for profitttaking. Hvis dette skjer, som helt ærlig er svært sannsynlig, vil opptrenden som NEAR har rapportert avta betydelig.

Hvorfor bør du uansett kjøpe NEAR?

Til tross for denne nedsiderisikoen, er NEAR fortsatt bullish, og den har en veldig god sjanse til å legge inn flere gevinster på kort sikt før en eventuell tilbaketrekking. Imidlertid vil det være best å låse inn fortjeneste når mynten når $20. Dette vil fortsatt representere en nettogevinst på rundt 25 % fra dagens kurs.