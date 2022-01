NEAR er vinneren blant de 20 beste denne uken, opp 7 %

NEAR Protocols innfødte token NEAR er den største vinneren blant de 20 beste denne uken. Den 19. rangerte mynten har økt med 7 % de siste 7 dagene, mer enn de andre myntene blant de 20 beste, og økte verdien med 11 % akkurat i dag.

Hvis du vil vite hva NEAR er, om det er verdt å investere i, og de beste stedene å kjøpe NEAR nå, har du kommet til rett sted.

NEAR Protocol er en lag-ett blokkjede som ble designet som en fellesskapsdrevet cloud computing-plattform. DeN fjerner lave transaksjonshastigheter, lav gjennomstrømning, dårlig interoperabilitet og andre begrensninger som konkurrerende blokkkjeder står overfor.

DeN ble grunnlagt av Erik Trautman, en gründer med erfaring fra Wall Street og grunnlegger av Viking Education.

Hans medgründere var Illia Polosukhin, som har mer enn ti års bransjeerfaring, inkludert tre år hos Google, og Alexander Skidanov, en informatiker som jobbet i Microsoft og fortsatte med å bli med i memSQL, hvor han ble direktør for ingeniørfag.

NEAR bruker en variant av proof-of-stake konsensusmekanismen kalt Doomslug. Doomslug er basert på to konsensusrunder, der en blokk anses som avsluttet så snart den har mottatt den første kommunikasjonsrunden.

Dette muliggjør nesten umiddelbar endelighet ved at validatorer bytter på å produsere blokker i stedet for å konkurrere direkte basert på deres innsats.

NEAR opptrer vakkert og overgår forventningene. Alle store analytikeres spådommer har ikke slått til. Vi anbefaler å vente for å se hvordan prisbanen vil utvikle seg.

Gov.Capital er veldig bullish på NEAR. Den handles for øyeblikket for i underkant av $18. Et år fra nå, spår de at den vil bytte hender for $45,5 – mer enn det dobbelte av dagens pris. 5-års NEAR-prognosen er $326,42.

