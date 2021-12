NEAR Protocol (NEAR) startet uken med noen utrolige gevinster. Mynten ser ut til å ha holdt seg stødig, og legger opp til denne økningen. Faktisk, i løpet av intradagen, er mynten opp nesten 16% i skrivende stund. Analytikere ser at opptrenden holder seg stabil inn i begynnelsen av 2022. Så bør du kjøpe NEAR? Vel, her er noen bemerkelsesverdige fakta:

En bullish trend som startet tidligere i uken har kulminert i suverene intradag-økninger på nesten 16 %

NEAR har lett steget utover motstanden på $11,83 og tester nå $17,5

RSI-avlesninger ser positive ut, og NEAR handles også godt over 25- og 50-dagers enkle glidende gjennomsnitt.

Datakilde: Tradingview.com

NEAR Protocol (NEAR) – prisutvikling og prediksjon

Det har vært en ganske flott uke for NEAR Protocol (NEAR) totalt sett. Mynten startet på mandag med anstendige oppganger og ser ut til å ha opprettholdt opptrenden til nå. På pressetidspunktet solgte NEAR for 15,62 dollar, nesten 16 % opp på 24 timer.

Mange analytikere så på om mynten ville bryte motstanden på $11,83. Det gjorde det ganske enkelt, og nå har intradag-stigningen NEAR testet $17,50-merket.

Hvis den bullish oppgående trenden denne uken varer litt lenger, er det sannsynlig at mynten vil overgå denne terskelen. Etter det kan et utbrudd presse NEAR til nye høyder. Men det er også fare for motvind, inkludert mulig markedsomfattende volatilitet i kryptos ved starten av 2022.

Bør du kjøpe NEAR Protocol (NEAR)

NEAR-protokollen (NEAR) har vært en av de mest populære blokkjedene for investorer, og av gode grunner. Dens grunnleggende verdi er fortsatt god, og på lang sikt vil NEAR være verdt mer. Men den siste bullish økningen gir selv kortsiktige tradere en anstendig sjanse til å laste opp i NEAR og ri på den oppegående trenden så lenge som mulig.