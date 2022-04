Near Protocol prisprediksjon: På vei mot et stort utbrudd

Near Protocol-prisen har holdt seg jevnt nær sin all-time high og investorer jubler over den sterke ytelsen til nettverket. Tokenet handles til $16,64, som er nær det høyeste nivået på $20 når investorer venter på lanseringen av stablecoinen.

Nær lansering av stablecoin

NEAR Protocol er et ledende lag 1-nettverk som opplever sterk vekst ettersom investorer omfavner sharding-teknologien. Sharding er en teknologi som bryter blokker i mindre biter kjent som shards, som hjelper dem å øke gjennomstrømningen.

Denne måneden samlet protokollen inn 350 millioner dollar fra venturekapitalister, inkludert Masayoshi Son of Softbank. Denne innsamlingen kom noen måneder etter at de samme utviklerne samlet inn 150 millioner dollar.

En annen stor utvikling var at nettverket ble valgt av Sweatcoin. For det første er Sweatcoin et av de raskest voksende treningsselskapene i verden. Selskapet bruker flere teknologier for å overvåke folks skritt og deretter refundere dem.

I fremtiden vil Sweatcoin bruke Nears teknologi for å lansere sin kryptovaluta. Dette er et bemerkelsesverdig skritt på grunn av populariteten til Sweatcoin. Den har over 10 millioner brukere.

Near Protocol forventes også å lansere sin stablecoin denne måneden. Mynten, som vil bli kjent som USN, vil ligne andre stabile mynter som Tether, USD Coin og Tera USD. Målet er å sikre at nettverket har en god stablecoin som kan bidra til å drive desentraliserte børser bygget ved hjelp av teknologien. I en nylig uttalelse sa en NEAR-leder:

«Akkurat nå er DAOer utenfor reguleringsområde, men vi lever i den fysiske verden og forstår hvordan disse nye organisasjonene vil kartlegge. Vi må finne ut hvordan DAO-er kan samhandle med den tradisjonelle verden. Også sikkerhet og få brukere til å føle seg trygge ved å bruke denne teknologien.»

Prisprediksjon i nærheten av protokoll

Det daglige diagrammet viser at Near-prisen har vært i en oppgående trend de siste dagene. Mynten svever nær sin all-time high, og den har beveget seg over 25-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt. Videre har Near dannet det som ser ut som et kopp- og håndtaksmønster. Den er for øyeblikket i håndtaksdelen. I prishandlingsanalyse er dette mønsteret vanligvis et bullish tegn.