NEARs klatring til alle tiders høyder var kortvarig

Near Protocol (NEAR) var en av de fremtredende symbolene ved starten av året. Ettersom andre altcoins viste svakhet i januar, holdt NEAR seg stabil og klarte til og med å stige til rekordhøye nivåer på $17. Men det ser ut til at dette var et kortvarig rally da prisene nå faller kraftig. Her er noen høydepunkter:

I skrivende stund handles NEAR for rundt $10, kraftig ned fra $17 ATH og ned nesten 12% på 24 timer.

Tokenet har også mistet nesten 45 % av verdien sammenlignet med for 7 dager siden, noe som gjør det til en av ukens dårligste aktører.

Presset nedover har i stor grad blitt tilskrevet markedsmotvind i kryptomarkedet.

Near Protocol (NEAR) – Kan den sprette tilbake?

Det virker svært usannsynlig at NEAR vil komme tilbake fra denne nedturen på kort sikt. Ettersom det risiko-uvillige sentimentet holder seg i det bredere markedet, vil nedadgående press på mynten vedvare.

Likevel har det ikke vært så dystert for NEAR i år. Faktisk økte mynten i begynnelsen av 2022, steg over $16 og nådde et rekordhøyt nivå på $17 noen dager senere.

NEAR har også blitt vurdert som et av de raskest voksende blokkjedeøkosystemene av Forbes, noe som utløste et nytt rally. Selv om utviklingen er dårlig nå, vil NEAR stige ytterligere når det bredere sentiment innen krypto forbedres.

Bør du kjøpe The Near Protocol (NEAR)

Ja, du burde faktisk kjøpe denne mynten. Vi vet at sentimentet i krypto ikke vil forbli negativt for alltid. Forholdene vil bli bedre, og du bør forvente at NEAR forbedres med dem. Hvis du har lett etter den perfekte bunnen for å komme inn i NEAR, har du den perfekte sjansen nå. Dette er en anstendig token for langsiktig verdistgning.