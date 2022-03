Nedsidepress kan presse Ethereum (ETH) mot $1800

Det er utenkelig at Ethereum (ETH) akkurat nå kan falle under $2000. Det vil bety at mynten vil være midt i et bjørnemarked. Men det er faktisk mulig takket være flere nedsiderisikoer. Vi vil fremheve dem i detalj nedenfor, men først, her er flere høydepunkter:

Den største risikoen kommer med den mulige lanseringen av Ethereum 2.0.

Ettersom Ethereum 2.0 fusjonerer med Beacon-kjeden, vil det utløse alvorlig salg på tvers av flere børser.

Dette kan presse ETH mot $1800 på kort sikt.

Datakilde: Tradingview

Ethereum (ETH) – Hvorfor er sammenslåingen risikabel?

Ethereum har snakket om et trekk mot et bevis på innsatskonsensus en stund nå. Dette forventes å gjøre transaksjoner raskere og billigere i kjeden. Men å slå sammen beviset på innsatsen med det nåværende Ethereum Mainnet vil ha sine risikoer.

Faktisk advarer eksperter om at det vil utløse store salg på tvers av alle børser, noe som kan senke ETH mot $1800. Dessuten har Ethereum vist svært lite oppadgående momentum de siste dagene. Mynten handles nå for rundt $2500 og har slitt med å klare $3000-merket.

Vi er fortsatt ikke sikre på når migrasjonen mot Ethereum 2.0 vil skje. Men nylige rapporter indikerer at endelig testing allerede er i gang. Den gode nyheten er at det mulige fallet vil gi et tilbakesprett raskere enn andre fall.

Hvorfor er Ethereum 2.0 en god ting?

Selv om sammenslåingen mot Ethereum 2.0 er en begivenhet med stor innvirkning som vil øke volatiliteten for ETH, er det faktisk en veldig god ting. Tross alt har den største utfordringen for Ethereum alltid vært den lave hastigheten på nettverket og de høye gassavgiftene.

En flytting mot Ethereum 2.0 vil fikse dette. Det ville bety nå at flere apper og prosjekter vil komme på Ethereum. Dette vil ha stor innvirkning på kjeden og dens fremtidige vekst.