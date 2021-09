Bulls forsøker å beholde overtaket etter en rebound fra $49,50

Prisen på NEO har i skrivende stund sunket med 1,5% de siste 24 timene og 6,6% i løpet av den siste uken, men kjøpere kjemper for å holde prisene over $50 og sikter seg inn mot nye høyder.

Prisutsiktene for NEO på den daglige prisgrafen

NEO-prisen har brutt gjennom flere motstandsnivåer og holdt seg innenfor en stigende parallell kanal på den daglige prisgrafen. Den stigende trenden inkluderer et hopp over barrieren ved $37,68, og bulls utnytter det økte kjøpepresset for å prøve å igjen nå nivået vi sist så tidlig i juni, på $62,97.

Bruddet under støttelinjen i den stigende kanalen har likevel ført til at NEO/USD har vært nødt til å lene seg på støtten nær $49,50. Valutaparet har også formet et synkende triangelmønster, med potensiale for ytterligere tap dersom prisen faller under triangelets horisontale støttelinje nær $51.

Mangelen på kjøpsvolum og den skrånende RSI-en tyder også på at NEO-prisen er sårbar for en ny nedgang. Et bearish scenario kan innebære at NEO/USD faller helt ned til den initielle støtten rundt $48,58 (horisontal støtte).

NEO/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

De nåværende daglige candlestick-ene viser også at bulls forsøker å kjøpe ved nedgangen, men det kan kreve et større volum for å overkomme hinderet. I følge grafen vil kjøpere potensielt sikte seg inn på 20 SMA-et på $54,84 dersom den negative setup-en feiler. Dersom de lykkes ved dette nivået vil det åpne for videre prisøkning opp mot motstandslinjen ved $59.

Prisutsikter for NEO på 4-timersgrafen

På 4-timersgrafen ligger NEO/USD under både 20 SMA-et og 50 SMA-et, dermed gjelder fortsatt de pessimistiske utsiktene som har oppstått i løpet av de siste dagene. Prisen kan dermed synke enda lavere som følge av at en symmetrisk triangel har dukket opp i grafen.

NEO/USD 4-timersgraf. Kilde: TradingView

4-timersgrafen tyder på at det finnes sterk støtte nær $51, og lange candlesticks indikerer økende press fra kjøpersiden. Dersom man ser på RSI-en vil den stigende skråningen føre til at den øker til over 50, dermed er det bulls som får overtaket.

Dersom det skulle skje kan kjøpere sikte seg inn på priser over 20- og 50-SMA-ene, med de første målene rundt $55,50 og $60.

