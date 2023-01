Viktige takeaways

En all-time high på 12,7 millioner bitcoins har ikke flyttet seg på over et år

Det tilsvarer to tredjedeler av den sirkulerende forsyningen

Bare 7 % av bitcoins har flyttet seg den siste måneden

Historien viser at langsiktige eiere har en tendens til å øke når prisene faller, noe som kan virke kontraintuitivt

Den virkelige historien er litt mer nyansert, ettersom fallende handelsvolumer i bjørnemarkedene utgjør en variabel som påvirker dataene

En av de spennende tingene med blockchain er offentlig tilgjengelighet av alle slags statistikker om nettverket.

Det gjøres mye ut av den faste forsyningsgrensen til Bitcoin, med den endelige forsyningen på 21 millioner bitcoins som er beregnet til å bli nådd innen 2140. Bulls bruker dette som et eksempel på hvorfor eiendelen er programmert til å øke i pris. Knapphet vil uunngåelig presse prisen på eiendelen oppover.

Ved å se på kjeden her på https://coinjournal.net/ la vi merke til en særhet i disse dataene.

Langsiktige eiere fortsetter å vokse

Til tross for blodbadet som var kryptovaluta i år 2022, har langsiktige eiere fortsatt å samle seg. Av de 19,27 millioner bitcoins som for tiden er i omløp, har 12,77 millioner bitcoins ikke flyttet seg på over et år – en all-time high.

Det er et ganske betydelig tall. I det følgende diagrammet har jeg plottet disse bitcoinene mot to andre kategorier: for det første bitcoins som har flyttet seg den siste måneden (traders), og for det andre bitcoins som ikke har flyttet inn over en måned, men har flyttet seg i løpet av det siste året (middels) -termininnehavere).

For øyeblikket har 66 % av bitcoins ikke beveget seg på over et år – igjen, en all-time high. Den forrige høyeste var i september 2020 da merket nådde 63 %. Før det var den forrige høyeste april 2016 på 60 %.

Ytterligere 27 % av bitcoins har ikke flyttet seg den siste måneden, mens de resterende 7 % kan sees på som handlede bitcoins, og beveget seg rundt i blokkjeden den siste måneden.

Hvorfor øker antallet langsiktige eiere?

Det åpenbare spørsmålet er hvorfor? Hvorfor ser vi at antallet langsiktige eiere vokser så kraftig når markedet har blitt plaget?

Vel, jeg bestemte meg for å kartlegge prosentandelen av langsiktige eiere mot bitcoin-prisen. Og resultatet er ganske interessant – det ser definitivt ut til å være minst et moderat omvendt forhold mellom pris og langsiktige eiere. Det vil si at når prisen faller, stiger langsiktige eiere. Hmm.

Men i sannhet er dette fornuftig. Når prisen faller, har volumer og interesse i markedet en tendens til å tørke opp. Med det kommer mindre handel, og per definisjon færre eiere under én måneds grense.

Mens fortellingen om langsiktige eiere som suger til seg økende mengder av Bitcoin-forsyningen ofte er malt i et bullish lys, er jeg ikke sikker på at det forteller hele historien når man vurderer dette historiske mønsteret.

Jada, det er positivt at antallet bitcoins som ikke har beveget seg på mer enn ett år, stiger, siden det viser at disse langsiktige eierne har hatt en tendens til ikke å kapitulere under uttakene.

Men et sunt handelsmarked og høy likviditet er assosiert med et oksemarked, noe som er en del av grunnen til at vi ser et omvendt forhold her. Se ikke lenger enn til handelsvolumet i 2022, som falt 46 % på sentraliserte børser sammenlignet med året før – det er trillioner av dollar med aktivitet som ikke lenger er til stede.

«Handelsvolumer har krateret over kryptoområdet. Dette har trukket ned aktiviteten, og det er ikke overraskende at andelen bitcoins som ble handlet nylig, derfor faller. Analysen av langsiktige eiere er et mer nyansert problem enn den grove antagelsen om at «flere bitcoins i langsiktige lommebøker er bullish og derfor vil prisen gå opp». Det er rett og slett ikke det vi har sett historisk, sa Max Coupland, direktør for CoinJournal.

Jeg vil fortsette å overvåke all aktivitet på kjeden, siden markedet absolutt viser mer liv i disse tidlige stadiene av 2023, med mykere inflasjonsdata som gir markedet impulser til at vi kan gå bort fra høye renter raskere enn tidligere forventet. Det vil derfor være interessant å følge med på dynamikken på kjeden.

Men neste gang noen erklærer det åpenbare tullet om at det er færre bitcoins som kastes rundt i markedene, husk kanskje at situasjonen er litt mer kompleks enn som så.