En ny undersøkelse fra CNBC viser at minst 48 % av amerikanske millennials ønsker å kjøpe mer krypto i 2022. Disse digitale eiendelene har vært ganske populære blant denne aldersgruppen, og det er ikke vanskelig å se hvorfor.

Faktisk viser CNBC-undersøkelsen at minst 83% av alle amerikanske millenials har krypto i sin portefølje eller har investert i det tidligere. Men hvorfor er millennials opptatt av å øke kryptoinvesteringer neste år? Her er noen grunner:

For det første vil inflasjonspress på grunn av COVID og den globale forsyningskjedekrisen drive investeringer mot krypto

Også sentimentet rundt kryptovaluta ser i beste fall positivt ut på kort sikt

Vi kan også se innstramminger fra Fed neste år, noe som kan gjøre aksjer mindre attraktive.

Hvordan er kryptosentiment akkurat nå?

Kryptomarkedet har vært opp og ned i det siste. Men selv midt i denne massive volatiliteten er det rapportert om vekst. Totalt sett er det langsiktige sentimentet rundt krypto fortsatt bullish. Men dette avhenger selvfølgelig av typen mynter. DeFi-tokens og spesielt GameFi er verdt å følge med på.

Datakilde: Coinmarketcap.com

Hvor vil pengene flyte?

Ettersom flere millennials ser på krypto i 2022, er det store spørsmålet, hvor vil de sette pengene sine? Først av alt de viktigste store myntene som BTC og ETH uten tvil. Men vi kommer også til å se ordentlige diversifikasjoner med DeFi-tokens som får mer oppmerksomhet enn noen gang før.

Det er også sannsynlig at NFT-er vil utgjøre en betydelig del av kryptoinvesteringene neste år. Selv om NFT-er er nye, tilbyr de et spennende og futuristisk prospekt. Dette driver ofte et positivt sentiment blant millenials som investerer. Men basert på disse CNBC-dataene er det klart at mange millennials kommer til å fortsette å bygge rikdom gjennom krypto som en seriøs aktivaklasse.