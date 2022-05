TerraUSD (UST) stablecoin-nedsmeltningen har forårsaket panikk blant investorer i stablecoin og generelle kryptomarkeder. Mens Terra Luna Foundation allerede har kunngjort en «gjenopprettingsplan», har den fortsatt ikke påvirket UST- og LUNA-prisene siden de fortsatt er på vei ned akkurat som det generelle kryptomarkedet.

Do Kwon og TerraUSD bakmenn henvendte seg tidligere til Nexo og spurte den om å støtte UST stablecoin, men Nexo avslo. På spørsmål om hvorfor de takket nei under et intervju med Bloomberg, medgründeren av Nexo, sa Antoni Trenchev:

«Det er bare så mye jeg kan si om detaljer i en redningsplan som fortsatt pågår, og jeg ønsker ikke å gripe inn på noen måte. Ønsk dem lykke til. Vi tok en avgjørelse på styrenivå som vi ikke syntes var forsvarlig å være involvert i på dette stadiet. Hvis de kommer med et annet forslag som vi mener gir bedre mening, kan vi kanskje revurdere, men foreløpig holder vi oss på sidelinjen.»

Sannsynligheten for at kryptomarkedet gjenoppretter seg

Selv om sammenbruddet av TerraUSD mest sannsynlig vil påvirke de algoritmiske stabile myntene og ikke de aktivastøttede stabile myntene som Tether, blir det av noen beskrevet som muligens «Lehman-øyeblikket» for krypto. Noen kryptomilliardærer som SC, Michael Novogratz og Sam Men Freed har mistet 70 %, 80 % og 90 % av formuen de siste ukene. Men da Trenchev ble spurt av Bloombergs Matt Miller om han tror det er en bekymring for kryptoindustrien for øvrig, sa Trenchev:

«Jeg tror ikke det er et Lehman-øyeblikk. Du vet tydeligvis ikke de peneste episodene, men vi får en til to av dem per år. Du husker i fjor at vi hadde Kina-forbudet og året før hvor vi hadde Covid hadde vi opptil 50 % nedgang. Så denne gangen tror jeg at det som er annerledes er at du har et begrenset antall selgere. Det jeg ser på Nexo-plattformen og det at vi har går opp til 4 millioner detaljbrukere og et veldig stort institusjonelt klientell, og jeg ser ikke at de selger uansett slik de gjorde i 2020 eller 2021. Jeg tror presset som BTC er ser akkurat nå at det er avviklingen av de enorme BTC-reservene som Terra Foundation hadde samlet, og det er dette som legger press på markedet. Jeg er nysgjerrig på om 25 000 dollar holder. Hvis ikke, kan den godt gå tilbake til 20 000 dollar, de tidligere rekordene fra 2017-2018, men jeg tror at ved å ta bort senest, vil storskalakjøp komme inn.»

Da han ble presset til å utdype når han trodde det store kjøpet ville skje, sa Trenchev:

«Jeg tror rundt 20 … først når hevelsen av dette fundamentet starter, som du vet fra våre estimater burde være nær. Så $25 000 per Bitcoin eller $20 000 worst-case scenarier burde være svendepunktet.»