Nexo kårer «Beste kryptovaluta-lommebok»

Nexo, som er en ledende regulert institusjon for digitale eiendeler, har blitt kåret til "Beste kryptovaluta-lommebok" på det 6. årlige FinTech Breakthrough Awards-programmet, en prestisjefylt internasjonal pris.

Nexo har blitt anerkjent for sin banebrytende teknologi, brukertilgjengelighet og vennlighet, og sitt overordnede oppdrag om å fungere som en bro mellom digital og tradisjonell finans. Fintech Breakthrough Awards anerkjenner Nexo-lommeboken, som rommer Earn Crypto Interest-suiten, Nexos flaggskip Instant Crypto Credit Lines og den umiddelbare Nexo Exchange.

Etter å ha mottatt prisen sa medgründer og administrerende partner i Nexo, Antoni Trenchev:

"Vi er stolte over å motta denne prisen og bransjeanerkjennelsen fra FinTech Breakthrough. Nexo-teamets streben etter fortreffelighet – fra produktutvikling til lisensiering over hele verden – har ført til en ny generasjon profesjonelle finansielle tjenester for digitale eiendeler. Vi vil fortsette å dedikere vår innsats for å gi så mange mennesker som mulig mulighet til å være en del av det bedre, mer rettferdige finanssystemet krypto har skapt."

FinTech Breakthrough Awards

FinTech Breakthrough Awards er et prestisjefylt internasjonalt prisprogram som hedrer FinTech-innovatører og ledere fra hele verden i flere bransjer, inkludert digital bank, utlån, personlig økonomi, betalinger, investeringer, InsurTech og RegTech blant andre.

Årets FinTech Breakthrough Award-program tiltrakk seg over 3 950 nominerte. De andre vinnerne som mottok priser i forskjellige sektorer inkluderer Binance, Afterpay, Monday, BNY Mellon, S&P Global, Mastercard, Bread, Blockdaemon, First Citizens Bank, Experian og Webull.

Mens han tildelte Nexo, sa administrerende direktør ved FinTech Breakthrough, James Johnson:

"Kryptobrukere trenger mer umiddelbare og effektive måter å få tilgang til sine eiendeler sammen med virkelig fleksibilitet, og Nexos brukervennlige plattform leverer dette med høy sikkerhet også. Nexo-lommeboken er det enkleste og sikreste stedet å kjøpe, selge eller handle krypto – og vi er glade for å gratulere Nexo med å vinne prisen «Beste kryptovaluta-lommebok» for 2022.»

Nexo

Nexo er et regulert selskap for digitale aktiva som jobber mot å maksimere verdien og nytten av kryptovalutaer.

Nexo tilbyr en byttetjeneste som lar brukere handle over 300 markedspar, en Instant Crypto Credit-linje som er skatteeffektiv, en High Yield Earn Crypto Interest-suite, en sofistikert OTC-handelsplattform og en lommebok kalt Nexo-lommebok som gir topp forvaringsforsikring og sikkerhet i militær grad.