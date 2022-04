Nexo, den ledende regulerte institusjonen for digitale eiendeler, har lansert en propriety prime brokerage-plattform kalt Nexo Prime. Den nye meglerenheten retter seg mot institusjonelle, bedrifts- og høyverdige investorer.

Nexo Prime skal gi tradere alle nødvendige verktøy for handel, lån, utlån og sikker lagring av sine digitale eiendeler, alt i ett enkelt produkt. Den skal utfylle den eksisterende Nexo markedsledende detaljhandelsplattformen.

Nexos medgründer, Kalin Metodiev, snakket om økt etterspørsel etter digitale eiendeler fra bedrifts- og institusjonelle investorer.

Metodiev sa:

"Institusjonell og bedriftsetterspørsel etter digitale eiendeler har aldri vært større, og markedet for førsteklasses tjenester kan tidobles i løpet av det neste året. Klienter som kommer inn i rommet krever en sofistikert, alt-i-ett, institusjonell plattform, og det er akkurat det vi gir dem med Nexo Prime.»

Nexo har vært i inkubasjon de siste 18 månedene med en kjerneklientgruppe.

Yasen Yankov, visepresident for utvikling av Nexo Prime sa:

"Vi har nøye bygget ut og inkubert Nexo Prime de siste 18 månedene med en kjerneklientgruppe, og vi er glade for å avsløre plattformen for resten av verden. Vi er i dag allerede en pålitelig partner for ledende handelsbedrifter, hedgefond, familiekontorer og OTC-desk. Vi gir våre kunder tilgang til dype, diversifiserte likviditetspooler; utlån for å dekke ethvert behov; de beste prisene i markedet; effektiv utførelse med lav latens; og en bransjeledende depotløsning i samarbeid med BitGo, Fireblocks, Ledger Vault og Fidelity Digital Assets, alt kombinert med $375 millioner i depotforsikring via Lloyd's of London og Marsh & Arch.»

Tjenester som tilbys av Nexo Prime

Nexo Prime skal tilby tre hovedtjenester som inkluderer handel, forvaring og utlån.

ved handel skal Nexo Prime tilby den beste infrastrukturen for å hjelpe til med å utføre store ordrer jevnt og pålitelig til konkurransedyktige handelsgebyrer. Plattformen skal tillate brukere å enten handle direkte gjennom API-anrop eller handle ved å bruke det intuitive handelsbrukergrensesnittet.

Nexo Prime kombinerer bransjeledende løsninger fra Fidelity Digital Assets, BitGo, Ledger Vault og Fireblocks. Alle digitale eiendeler skal lagres i militær-grad III hvelv. Handelsmenn skal også beskyttes ved å bruke $375 millioner depotforsikring gjennom Lloyd's of London og March & Arch.

Under utlån tilbyr Nexo Prime en markedsledende kryptoutlånsplattform for å gi kundene likviditet på etterspørsel for både marginhandel og OTC-lån.